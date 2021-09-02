Премьер Италии поддержал обязательную вакцинацию против COVID-19

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Драги заявил, что государство должно ввести обязательную вакцинацию, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) окончательно утвердит вакцины против коронавируса. Правительство Италии также работает над расширением использования COVID сертификатов.

К концу сентября, по данным кабинета Драги, 80% людей старше 12 лет, которые могут получить вакцину от COVID-19, должны быть привиты.

"Кампания продолжается быстро, к концу сентября 80% населения будут вакцинированы, уже сегодня 70% полностью привиты. Я повторяю призыв сделать прививку ради себя и других", - сказал Драги.

На вопрос, поддерживает ли он обязательную вакцинацию, когда вакцины будут окончательно утверждены европейским регулятором, премьер Италии ответил коротким "да".

В настоящее время вакцины одобрены в Европейском Союзе в режиме чрезвычайной ситуации. Тем не менее, Италия одной из первых европейских стран ввела обязательную вакцинацию для медицинских работников и медсестер. Позже Франция и Греция сделали подобный шаг.

Драги также сказал, что правительство расширит использование Covid-паспортов, но не назвал конкретные сроки. В последние дни в Италии ведутся дебаты о том, что при входе на рабочее место нужно будет предъявить сертификаты. Это предложение поддерживается ассоциациями работодателей, против выступают профсоюзы.

По данным Минздрава, охват вакцинацией людей старше 12 лет сейчас составляет 70,5%.

Напомним, 1 сентября в Италии расширили сферу действий COVID-сертификата, который стал обязательным на внутренних авиарейсах, в поездах дальнего следования, межрегиональных автобусах и паромах, для посещения занятий в университетах и ​​для всех работников учебных заведений.