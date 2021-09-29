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Новости 29 сентября: угроза безвизу с ЕС, блокировка российских каналов

Среда, 29 сентября 2021, 21:17

В ЕС обеспокоены злоупотреблением безвизом со стороны Украины и других безвизовых стран; YouTube заблокировал два немецкоязычных канала RT, Россия пригрозила местью - актуальные новости 29 сентября.

О безвизе

Ряд СМИ сообщили, что отдельные государства ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Среди злоупотреблений упоминаются незаконное проживание граждан с безвизовым государством и необоснованные запросы о предоставлении убежища.

Украинская сторона заявила, что не получала официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Президент Германии также опроверг эту информацию.

О блокировке каналов

YouTube заблокировал без права на восстановление аккаунты двух немецкоязычных проектов российской пропагандистской RT. В ответ Роскомнадзор обратился к Google с требованием разблокировать их - в противном случае видеохостинг в России могут заблокировать.

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Темы: безвизЕСпропаганда
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