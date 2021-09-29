Новини 29 вересня: загроза безвізу з ЄС, блокування російських каналів

В ЄС занепокоєні зловживанням безвізом з боку України та інших безвізових держав; YouTube заблокував два німецькомовних канали RT, Росія пригрозила помстою — актуальні новини 29 вересня.

Про безвіз

Низка ЗМІ повідомили, що окремі держави ЄС підняли питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

Серед зловживань згадуються незаконне проживання громадян з безвізових держав та необґрунтовані запити про надання притулку.

Українська сторона заявила, що не отримувала офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Президент Німеччини також заперечив цю інформацію.

Про блокування каналів

YouTube заблокував без права на відновлення акаунти двох німецьковмовних проєктів російської пропагандистської RT. У відповідь Роскомнадзор звернувся до Google з вимогою розблокувати їх — в іншому випадку відеохостинг у Росії можуть заблокувати.

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