Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Германии: НАТО сложно принимать новые страны с военными конфликтами

Пятница, 3 сентября 2021, 15:30
Посол Германии: НАТО сложно принимать новые страны с военными конфликтами
Фото с Twitter ЕП

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма являются препятствиями для вступления Украины в НАТО, но верит, что когда-то "окно возможностей" для членства Украины откроется.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

"Вы знаете, что НАТО – это 30 стран-членов. Получить консенсус – это непросто. Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом – есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть такие конфликты", – сказала Фельдгузен.

Посол отметила, что предоставление ПДЧ зависит в том числе от политических условий, и надо постепенно убеждать государства-члены в том, что Украине нужен План действий относительно членства.

"Надо действительно убедить одну страну НАТО, вторую, третью... И когда будет очень много стран, которые хотят предоставить ПДЧ Украине, тогда давление на другие будет гораздо больше. Это, по-моему, единственный путь. И, конечно, надо говорить с США, Францией, Великобританией. Это единственный путь, которым Украина может идти сейчас", – считает представительница Германии.

Фельдгузен отметила, что лично она бы хотела, чтобы Украина получила ПДЧ на Вильнюсском саммите НАТО 2023 года, но, по ее словам, она "не может влиять на 30 стран-членов НАТО".

Она привела цитату министра обороны Эстонии, который посоветовал украинцам быть готовыми к вступлению, когда "откроется это окно возможностей".

"Я лично убеждена, что это окно возможностей откроется", – сказала Фельдгузен.

 По словам посла, уже сегодня Украина имеет инструменты, чтобы двигаться к членству. Это Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, которые каждый год имплементирует Украина.

"К тому же уже почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей Альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности. И там есть не только военные реформы, но и судебная и антикоррупционная", – сказала посол.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу считает, что администрации США надо быть менее осторожной, когда речь идет о евроатлантических стремлениях Киева.

Темы: ГерманияУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Германия
Rheinmetall изготовит для Бундесвера боеприпасы для танков на 4 млрд евро
В Польше прокомментировали якобы отказ Германии ремонтировать украинские Leopard в стране
Германия передала Украине помощь: Gepard, снаряды и другое оборудование
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: