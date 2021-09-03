Посол Германии: НАТО сложно принимать новые страны с военными конфликтами

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма являются препятствиями для вступления Украины в НАТО, но верит, что когда-то "окно возможностей" для членства Украины откроется.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью ТСН.ua.

"Вы знаете, что НАТО – это 30 стран-членов. Получить консенсус – это непросто. Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом – есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть такие конфликты", – сказала Фельдгузен.

Посол отметила, что предоставление ПДЧ зависит в том числе от политических условий, и надо постепенно убеждать государства-члены в том, что Украине нужен План действий относительно членства.

"Надо действительно убедить одну страну НАТО, вторую, третью... И когда будет очень много стран, которые хотят предоставить ПДЧ Украине, тогда давление на другие будет гораздо больше. Это, по-моему, единственный путь. И, конечно, надо говорить с США, Францией, Великобританией. Это единственный путь, которым Украина может идти сейчас", – считает представительница Германии.

Фельдгузен отметила, что лично она бы хотела, чтобы Украина получила ПДЧ на Вильнюсском саммите НАТО 2023 года, но, по ее словам, она "не может влиять на 30 стран-членов НАТО".

Она привела цитату министра обороны Эстонии, который посоветовал украинцам быть готовыми к вступлению, когда "откроется это окно возможностей".

"Я лично убеждена, что это окно возможностей откроется", – сказала Фельдгузен.

По словам посла, уже сегодня Украина имеет инструменты, чтобы двигаться к членству. Это Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО, которые каждый год имплементирует Украина.

"К тому же уже почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей Альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности. И там есть не только военные реформы, но и судебная и антикоррупционная", – сказала посол.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу считает, что администрации США надо быть менее осторожной, когда речь идет о евроатлантических стремлениях Киева.