Талибы захватили последнюю провинцию, которая сопротивлялась – СМИ

Источники Reuters среди талибов утверждают, что последняя провинция Афганистана, Панджшер, перестала сопротивляться.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующую информацию подтвердили три источника среди талибов.

Талибы сообщили, что сейчас Панджшер находится под контролем.

Журналистам сразу удалось подтвердить эти сообщения, но в Кабуле уже раздаются праздничные залпы.

Что предшествовало: 23 августа боевики "Талибана" направились в Панджшерскую долину – одна из немногих частей Афганистана, которые еще не контролируются группировкой.