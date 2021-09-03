Талибы захватили последнюю провинцию, которая сопротивлялась – СМИ
Пятница, 3 сентября 2021, 22:32
Источники Reuters среди талибов утверждают, что последняя провинция Афганистана, Панджшер, перестала сопротивляться.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующую информацию подтвердили три источника среди талибов.
Талибы сообщили, что сейчас Панджшер находится под контролем.
Журналистам сразу удалось подтвердить эти сообщения, но в Кабуле уже раздаются праздничные залпы.
Что предшествовало: 23 августа боевики "Талибана" направились в Панджшерскую долину – одна из немногих частей Афганистана, которые еще не контролируются группировкой.