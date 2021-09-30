Разумков об инициативе отставки: Была задача, Арахамия ее выполнил

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что "слугам народа" поставлена ​​задача собрать голоса за его отставку.

Источник: Разумков в комментарии журналистам 30 сентября

Прямая речь: "Думаю, что просто была задача. Давид Георгиевич (Арахамия -ред.) ее выполнил. Не знаю от кого. Думаю, это какое-то коллективное решение".

Детали: Спикер подтвердил, что в четверг получил письмо от председателя фракции "Слуга народа". Разумков сказал, что подписные листы уже изготовлены и нардепы смогут их получить в этот же день. По словам спикера, он не имел конфликтов со "Слугой народа" и готов прийти на фракцию поговорить, если его туда пригласят (пока, мол, никто к нему не обращался).

Разумков сказал, что остается предан принципам, с которыми партия "Слуга народа" выиграла выборы в 2019 году, но не уверен, что сами "слуги" их соблюдают.

Что предшествовало: 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.

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