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Разумков об инициативе отставки: Была задача, Арахамия ее выполнил

Четверг, 30 сентября 2021, 15:12
Разумков об инициативе отставки: Была задача, Арахамия ее выполнил
Дмитрий Разумков и Давид Арахамия. фото Дмитрия Ларина, УП

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что "слугам народа" поставлена ​​задача собрать голоса за его отставку.

Источник: Разумков в комментарии журналистам 30 сентября

Прямая речь: "Думаю, что просто была задача. Давид Георгиевич (Арахамия -ред.) ее выполнил. Не знаю от кого. Думаю, это какое-то коллективное решение".

Детали: Спикер подтвердил, что в четверг получил письмо от председателя фракции "Слуга народа". Разумков сказал, что подписные листы уже изготовлены и нардепы смогут их получить в этот же день. По словам спикера, он не имел конфликтов со "Слугой народа" и готов прийти на фракцию поговорить, если его туда пригласят (пока, мол, никто к нему не обращался).

Разумков сказал, что остается предан принципам, с которыми партия "Слуга народа" выиграла выборы в 2019 году, но не уверен, что сами "слуги" их соблюдают.

Что предшествовало: 30 сентября стало известно, что фракция "Слуга народа" решила начать сбор подписей за отзыв с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. С соответствующим письмом об этом к Разумкову обратился председатель фракции СН Давид Арахамия.

Предыстория:

  • В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя ВР действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.
  • На согласительном совете 20 сентября, когда обсуждали повестку дня сессии, внутренний конфликт вышел в публичную плоскость. По требованию фракции "Слуга народа" в повестку дня сесси внесли "антиолигархический" пакет из законопроектов (№5599 и №5600) хотя Разумков считал, что они не готовы к рассмотрению.
  • Тогла глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент". 

Валентина Романенко, УП

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Темы: Разумков ДмитрийСлуга народаВерховная Рада
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