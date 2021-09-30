В "Слуге народа" намекнули, что в Трускавце обсудят отставку Разумкова

В ходе выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

Источник: пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Об этом она сказала, комментируя заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что "слуги" инициируют в парламенте сбор подписей за его отставку.

В то же время, сообщила Палийчук, на заседаниях фракции "Слуга народа" "тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась".

Прямая речь: "Касательно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник".

Предыстория: В четверг Разумков заявил, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей среди депутатов Верховной Рады за отставку Разумкова с должности ее председателя.

Почему это важно: В феврале источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя ВР действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причиной такого желания называли самостоятельность действующего председателя Дмитрия Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от Офиса президента.

Каких мер в этом направлении депутаты не принимали, но напряжение между "Слугой народа" и спикером все же было.

На согласительном совете 20 сентября, когда обсуждали повестку дня сессии, внутренний конфликт вышел в публичную плоскость. По требованию фракции "Слуга народа" в повестку дня сесси внесли "антиолигархический" пакет из законопроектов (№5599 и №5600) хотя Разумков считал, что они не готовы к рассмотрению.

Тогла глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал действия Разумкова "некомандными", а советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что если конфликт будет расти, то "вмешается президент".

В то же время начали говорить о сборах парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце. Разумков сообщил, что его на это собрание не пригласили.