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Итоги Паралимпиады-2020: Украина получила 98 наград и вошла в топ-10

Воскресенье, 5 сентября 2021, 09:55
Максим Крипак, фото paralympic.org.ua

Соревновательная программа летней Паралимпиады-2020 завершена, в последний день соревнований, 5 сентября, были разыграны медали в пяти видах спорта, которые завершили формирование медального зачета топ-10 стран, среди которых и Украина.

Источник: Суспільне

Детали: Всего за двенадцать дней в Токио были разыграны 539 комплектов наград, на подиум поднимались спортсмены из 86 разных стран мира. Это не рекордное количество разыгранных медалей (в Сиднее было 550 комплектов наград), но рекордное количество стран завершили Паралимпиаду с медалями.

Сборная Украины за время выступлений в Токио получила 98 медалей – 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинцы выступали в пятнадцати видах спорта, в десяти из них смогли получить награды.

Самым продуктивным для Украины стало плавание - 43 медали (14+18+11), а на втором месте легкая атлетика – 24 (6+15+3). В то же время в стрельбе украинцы разделили первое место с Китаем по количеству медалей – шесть.

По общему количеству наград Украина замкнула топ-5 и показала свой второй лучший результат за время выступлений на Паралимпиадах. А в медальном зачете Украина закончила выступление на шестом месте – впереди Китай, Великобритания, США, ПКР и Нидерланды.

Медальный зачет Паралимпиады-2020 (топ-10) выглядит так:

  1. Китай – 96 "золото" + 60 "серебро" + 51 "бронза" (207)
  2. Великобритания - 41+38+45 (124)
  3. США - 37+36+31 (104)
  4. ПКР - 36+33+49 (118)
  5. Нидерланды - 25+17+17 (59)
  6. Украина - 24+47+37 (98)
  7. Бразилия - 20+20+30 (72)
  8. Австралия - 21+29+30 (80)
  9. Италия - 14+29+36 (69)
  10. Азербайджан - 14+1+4 (19)

Для сборной Украины - это вторая по результативности Паралимпиада по количеству медалей, но впервые с 2004 года сине-желтая сборная выпала из топ-4 медального зачета. Последний раз именно на шестом месте украинцы финишировали в Афинах в 2004 году.

В Токио-2020 Украина установила рекорд по серебряным медалям и повторила результат Пекина и Афин по количеству золотых наград. 23 украинских атлета получили больше одной награды за время Игр в Токио. Лидерами по количеству завоеванных медалей стали пловцы, а Максим Крипак получил звание самого титулованного спортсмена этих Игр.

    Максим Крипак (плавание) - 7 медалей (5+1+1)

    Андрей Трусов (плавание) - 6 медалей (2+3+1)

    Елизавета Мерешко (плавание) - 5 медалей (2+2+1)

    Денис Остапченко (плавание) - 3 медали (1+1+1)

Темы: Паралимпиадаспорт
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