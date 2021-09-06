В Беларусь для "стратегических учений" прилетели военные из Казахстана
Понедельник, 6 сентября 2021, 03:19
Военные из Казахстана прибыли в воскресенье в Беларусь на учения "Запад-2021".
Источник: сообщение Минобороны Беларуси
Дословно: "Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад 2021".
Детали: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа пригласил казахстанских военных принять участие в этих учениях.
Практические действия войск в ходе учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.