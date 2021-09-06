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В Беларусь для "стратегических учений" прилетели военные из Казахстана

Понедельник, 6 сентября 2021, 03:19
В Беларусь для стратегических учений прилетели военные из Казахстана

Военные из Казахстана прибыли в воскресенье в Беларусь на учения "Запад-2021".

Источник: сообщение Минобороны Беларуси

Дословно: "Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад 2021".

Детали: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа пригласил казахстанских военных принять участие в этих учениях.

Практические действия войск в ходе учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КазахстанБеларусьармия
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