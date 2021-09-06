Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Беларусь для "стратегических учений" прилетели военные из Казахстана

Понедельник, 6 сентября 2021, 03:19

Военные из Казахстана прибыли в воскресенье в Беларусь на учения "Запад-2021".

Источник: сообщение Минобороны Беларуси

Дословно: "Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении "Запад 2021".

Детали: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в начале августа пригласил казахстанских военных принять участие в этих учениях.

Практические действия войск в ходе учений "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси.

Темы: КазахстанБеларусьармия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Стефанчук прокомментировал слухи, что Зеленский хочет посадить его в кресло Разумкова

Глава МВД: Ключевые вопросы я согласовываю напрямую с президентом

Следствие говорит о самоубийстве мэра Кривого Рога из-за злоупотреблений – Монастырский

фото В Киеве демонтировали памятник в честь дружбы с Москвой

У Павелко говорят, что предлагали Шевченко продлить контракт в письме

Количество умерших от COVID в Украине пересекло отметку в 54 тысячи

Все новости...
Казахстан
Из-за взрывов на складе в Казахстане погибли четверо военных
В Казахстане произошел взрыв на складе с боеприпасами — более 60 пострадавших
Правительственная делегация Казахстана планирует пролоббировать интересы асбестового монополиста
Последние новости
12:42
Режим Лукашенко осудил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии
12:30
Эпидситуация ухудшается, Украина движется в "желтую" зону – Кузин
12:29
Сенцов советует Порошенко вырастить нового украинского лидера
12:28
В Израиле успешно разделили сиамских близнецов, соединенных на затылке
12:19
инфографикаСтоимость Bitcoin впервые с мая превысила 51 тысячу долларов
12:00
Прокремлевские тролли атакуют западную прессу – исследование
11:45
инфографикаРынок земли: уже заключили более 12 тысяч сделок
11:44
Стефанчук прокомментировал слухи, что Зеленский хочет посадить его в кресло Разумкова
11:18
Курс валют на 6 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:15
Глава МВД: Ключевые вопросы я согласовываю напрямую с президентом
Все новости...