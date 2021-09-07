За хищения средств на ремонте "Сяйва книги" в Киеве будут судить трех человек

Из-за хищения средств на ремонте помещения магазина "Сяйво книги" будут судить экс-начальника коммунального предприятия, подрядчика и инженера технадзора.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Дом, в котором находится магазин "Сяйво книги", принадлежит коммунальному предприятию, поэтому именно КП выступило заказчиком работ по реконструкции этого помещения. Общая стоимость тендера составила около 2,9 млн грн.

Злоупотребления начались еще на стадии процедуры закупок этих работ, которая состоялась с привлечением подконтрольного должностному КП общества".

Детали: В дальнейшем директор КП "Міський магазин", руководитель подрядной организации и физическое лицо-предприниматель, осуществлявшее технический надзор, сговорившись между собой подписали акты приема выполненных строительных работ и акт стоимости оборудования (кондиционеров, радиаторов и т.д.), точно зная о том, что такое оборудование не смонтировано, а часть работ, указанных в актах, не выполнена.

По результатам судебной строительно-технической экспертизы, ущерб, нанесенный столичному бюджету, составляют более 600 тысяч гривен.

Сейчас все трое участников этой схемы предстали перед судом.

На имущество обвиняемых наложен арест и заявлен иск о возмещении причиненного ущерба.

Справка: Книжный магазин "Сяйво книги" более полвека находится в жилом доме - памятнике архитектуры, градостроительства, истории местного значения по ул. Большая Васильковская, 6.