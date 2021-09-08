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Глава ГУР: Украинская разведка готова проводить спецоперации в любой точке мира

Среда, 8 сентября 2021, 00:26
Глава ГУР: Украинская разведка готова проводить спецоперации в любой точке мира

Украинские разведчики готовы проводить спецоперации в любой точке мира, если будет принято соответствующее решение - об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Источник:  Кирилл  Буданов в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества

Прямая речь: "Значительных сил (требует обеспечить логистику и эвакуацию - УП), но мы в состоянии проводить операции в любой точке мира, если это будет нужно, и нам не нужно ничье разрешение или что-то другое. Принимается решение и оно будет выполнено".

Напомним:

  • 22 августа усилиями дипломатов, ВСУ и ГУР МО 83 человека были эвакуированы из афганского Кабула. Среди них - граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и Радио Свобода, которые были в наибольшей опасности в Афганистане, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности). Среди эвакуированных из 83 человек был 31 украинец.
  • Кроме того, украинские военные провели эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США.

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