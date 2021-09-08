Глава ГУР: Украинская разведка готова проводить спецоперации в любой точке мира

Украинские разведчики готовы проводить спецоперации в любой точке мира, если будет принято соответствующее решение - об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Источник: Кирилл Буданов в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества

Прямая речь: "Значительных сил (требует обеспечить логистику и эвакуацию - УП), но мы в состоянии проводить операции в любой точке мира, если это будет нужно, и нам не нужно ничье разрешение или что-то другое. Принимается решение и оно будет выполнено".

Напомним: