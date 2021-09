В Мьянме обвинили Украину в поставках оружия их хунте: Укроборонпром отмахнулся

В "Укроборонпроме" заявили, что поставки товаров военного назначения в Мьянму, где произошла попытка военного переворота, осуществляются в соответствии с законодательством, но оружия смертельного поражения туда не продают.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома" в комментарии УП, DW, Justice for Myanmar

Дословно УОП: "В 2019-2021 гг. экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся.

Сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. являются конфиденциальной информацией и согласно условиям договора не подлежит разглашению третьим лицам.

Экспорт товаров военного назначения и двойного использования в любой стране мира, в том числе Мьянмы, осуществляется государственными предприятиями - участниками ГК "Укроборонпром" исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины ".

Детали: В то же время, активисты Justice for Myanmar 8 сентября опубликовали материал в котором отметили, что "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" все еще поставляют комплектующие для танков, самолетов и другого оружия в Мьянму даже после попытки военного переворота.

В частности, якобы "Мотор Сич" дважды экспортировала двигатели и запчасти в Мьянму после попытки военного переворота: в мае 2021 года оборудования для турбореактивных двигателей, а в феврале через частного поставщика ВВС Sky Aviator механические детали.

Также сообщается, что в мае 2021 "Укроборонсервис" отгрузил компании Yatanarpon Aviation более 164 кг запасных частей к самолетам.

Активисты утверждают, что украинские предприятия вместе с вооруженными силами Мьянмы обогащают частные компании, которые способствуют закупке оружия. В движении "Justice for Myanmar" считают, что такие предприятия должны стать объектом санкций, чтобы остановить поток оружия.

Ukraine’s biz w/ Myanmar military enriches private Myanmar companies who facilitate procurement. They must be targeted for sanctions NOW to stop the flow of arms & related materiel to Myanmar, which enabled the junta's criminal conduct. Entity & director data on JFM site 11/ pic.twitter.com/fC3uIxyw0k