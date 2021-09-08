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В Мьянме обвинили Украину в поставках оружия их хунте: Укроборонпром отмахнулся

Среда, 8 сентября 2021, 15:28
фото: сайт концерна

В "Укроборонпроме" заявили, что поставки товаров военного назначения в Мьянму, где произошла попытка военного переворота, осуществляются в соответствии с законодательством, но оружия смертельного поражения туда не продают.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома" в комментарии УП, DW, Justice for Myanmar

Дословно УОП: "В 2019-2021 гг. экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся.

Сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. являются конфиденциальной информацией и согласно условиям договора не подлежит разглашению третьим лицам.

Экспорт товаров военного назначения и двойного использования в любой стране мира, в том числе Мьянмы, осуществляется государственными предприятиями - участниками ГК "Укроборонпром" исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства и международных обязательств Украины ".

Детали: В то же время, активисты Justice for Myanmar 8 сентября опубликовали материал в котором отметили, что "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт" все еще поставляют комплектующие для танков, самолетов и другого оружия в Мьянму даже после попытки военного переворота.

В частности, якобы "Мотор Сич" дважды экспортировала двигатели и запчасти в Мьянму после попытки военного переворота: в мае 2021 года оборудования для турбореактивных двигателей, а в феврале через частного поставщика ВВС Sky Aviator механические детали.

Также сообщается, что в мае 2021 "Укроборонсервис" отгрузил компании Yatanarpon Aviation более 164 кг запасных частей к самолетам.

Активисты утверждают, что украинские предприятия вместе с вооруженными силами Мьянмы обогащают частные компании, которые способствуют закупке оружия. В движении "Justice for Myanmar" считают, что такие предприятия должны стать объектом санкций, чтобы остановить поток оружия.

Отмечается, что в июне 2021 года Украина проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении поставок вооружения в Мьянму.

В Мьянме считают, что к поставкам оружия из Украины причастен почетный консул Украины в Мьянме Аунг Хлаинг Оо. Его называют крупным закупщиком оружия.

По словам источника движения, связанного с военными, Аунг Хлаинг Оо получает комиссионные в размере 20-30% от продажи оружия из Украины.

Что было раньше: В феврале в Мьянме заметили украинские БТРы. В Украине объяснили, что это старое вооружение, которому уже 15 лет.

В то же время, с 2015 года Украина поставляла в Мьянму оборудование для строительства в этой стране завода по сборке из украинских компонентов новейшего поколения бронемашин - БТР-4В и самоходных артустановок 2С1-У "Гвоздика".

"Укрспецэкспорт" поставлял в середине 2020 года Вооруженным силам Мьянмы техдокументацию и оборудование для производства сварочных корпусов, токарные станки, столы для черчения, оборудование для резки металла и тд.

Введен ли в Мьянме в эксплуатацию завод по сборке БТР-4 и 2С1-У пока не известно.

Предыстория:

  • Военные захватили власть в Мьянме и задержали Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. В армии утверждают, что задержание чиновников является ответом на "фальсификации выборов" в ноябре прошлого года, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С тех пор военные не признавали их результаты.
  • После переворота власть отдали военному командиру Мин Аун Хлаингу.
  • В стране на год ввели чрезвычайное положение, телефонная связь не работает, а телевидение прекратило эфир.
  • 28 апреля в стране начались боевые действия, когда повстанцы из этнического меньшинства карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом.

Темы: Укроборонпроморужиеторговля
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