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Главные новости четверга и ночи: Разумков, погибший военный

Пятница, 1 октября 2021, 08:00

"Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова; боевики убили военного с Днепропетровщины - актуальные новости 30 сентября.

Об Алексее Стрижаке

30 сентября в зоне проведения ООС погиб военнослужащий Алексей Стрижак. Он 1982 года рождения, родом из Зеленодольска.

Церемонию прощания с бойцом проведут утром 2 октября.

О Разумкове

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об увольнении Разумкова - уже лично от себя. Арахамия объяснил, что отставку Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различия во мнениях.

Разумков сказал, что он "сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады", и уже 30 сентября депутаты получат подписные листы.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров уверяет, что глава государства не причастен к сбору подписей.

О других важных новостях

Украина вошла в десятку стран мира, где за сутки больше всего смертей от COVID-19.

29 сентября Комитет госбезопасности Беларуси задержал 43 человека - вероятно, задержания связаны с комментариями в социальных сетях о гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Государственный телеканал "ДОМ" получил предупреждение за показ карты, где оккупированный Крым обозначили частью России - она ​​демонстрировалась в начале и в конце передачи "Русский дневник".

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года - он получил 1 год тюрьмы.

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В Российской Федерации объявили в розыск главреда издания The Insider, которое доказало вину ФСБ в сбивании MH17, а также расследовало отравления Навального и Скрипалей.

Во время безвизового мониторинга ЕС выдвинул Украине новую ранее не звучавшую рекомендацию, которая неприемлема для Киева. Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем "синхронизировали визовую политику с европейской".

Украинская правда
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