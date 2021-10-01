В Киеве горела гимназия: эвакуировали 1500 детей
Пятница, 1 октября 2021, 11:04
В результате пожара в столичной гимназии эвакуировали 1500 детей.
Источник: Главное управление ГСЧС в Киеве, паблик "Киев оперативный"
Детали: 1 октября в 10:05 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на улице Княжий затон, 12-А в Дарницком районе столицы.
Пожарные установили, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв.м.
До прибытия спасателей администрация провела эвакуацию персонала, учащихся и преподавателей.
В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв.м, а в 10:35 - ликвидирован.
Погибших и травмированных нет.
Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.
Украинская правда