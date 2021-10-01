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В Киеве горела гимназия: эвакуировали 1500 детей

Пятница, 1 октября 2021, 11:04
В Киеве горела гимназия: эвакуировали 1500 детей
Пожар в гимназии Киева. фото ГСЧС

В результате пожара в столичной гимназии эвакуировали 1500 детей.

Источник: Главное управление ГСЧС в Киеве, паблик "Киев оперативный"

Детали: 1 октября в 10:05 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на улице Княжий затон, 12-А в Дарницком районе столицы.

 

Пожарные установили, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв.м.

До прибытия спасателей администрация провела эвакуацию персонала, учащихся и преподавателей.

В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв.м, а в 10:35 - ликвидирован.

Погибших и травмированных нет.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

Украинская правда
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