Журналистов пригласили на смарт-ужин со "слугами" в Трускавце

Фракция "Слуга народа" в Трускавце проведет смарт-ужин с журналистами.

Источник: спикер фракции СН Юлия Палийчук журналистам на брифинге в медиацентре отеля "Риксос-Прикарпатье" 1 октября

Прямая речь: "Приглашаем вас присоединиться и поужинать вместе с народными депутатами. Почему я называю это смарт-ужин? Там будут определенные активности.

Сейчас вам анонсировать не буду, придете и все увидите. У вас будет возможность взять с собой камеру и снять все происходящее на смар-ужине".

Детали: Мероприятие запланировано на 19.00 в этом же отеле.

На брифинге Палийчук также уточнила программу мероприятий на дне выездной сессии "Слуги народа", а также отметила, что вечером субботы будет полушутливое подведение итогов и награждение лучших депутатов.

По словам спикера, будут и серьезные, и шуточные номинации.

Она также иронично поблагодарила журналистов, которые в телеграмм-каналах и в соцсетях предложили власти, в каких номинациях можно представить нардепов "Слуги народа".