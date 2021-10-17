У Авакова ответили ОП: ошибки в санкционных списках касаются транслитерации фамилий
Представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало уверяет, что МВД никого ошибочно не "зачисляло" к криминалитету, а нынешние изменения в санкционный список являются "косметическими".
Источник: экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП
Детали: Тракало заявляет, что озвученная накануне информация о так называемом "списке 108" - не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября СНБО только провела уточнение относительно правильности написания транслитерации (написания фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения санкционных граждан.
Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).
Тракало объясняет, что "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.
Прямая речь: "В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО - готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение - согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле - сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., - проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО.
Кстати, после утверждения на заседании - решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент".
Обновлено: Позже секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что ошибки в решении Совета нацбезопасности и обороны относительно 108 человек из санкционного списка, о которых он говорил ранее, касались транслитерации фамилий.
Что предшествовало: В Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке "зачислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.
Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу 15 октября сказал, что в решении Совета нацбезопасности, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.
Предыстория:
- 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
- 4 февраля 2021 года впервые "вору в законе" сообщили о подозрении по этому закону: подозрение получил "Гига Озургетский" и двое "смотрящих".
- 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
- 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
- В июне Данилов заявил, что СНБО перепроверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список "воров в законе" несправедливо.