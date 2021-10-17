Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Авакова ответили ОП: ошибки в санкционных списках касаются транслитерации фамилий

Воскресенье, 17 октября 2021, 15:20
У Авакова ответили ОП: ошибки в санкционных списках касаются транслитерации фамилий
Ярослав Тракало. фото с сайта Нацполиции

Представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало уверяет, что МВД никого ошибочно не "зачисляло" к криминалитету, а нынешние изменения в санкционный список являются "косметическими".

Источник: экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: Тракало заявляет, что озвученная накануне информация о так называемом "списке 108" - не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября СНБО только провела уточнение относительно правильности написания транслитерации (написания фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения санкционных граждан.

Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).

Тракало объясняет, что "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.

Прямая речь: "В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО - готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение - согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле - сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., - проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО.

Кстати, после утверждения на заседании - решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент".

Обновлено: Позже секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что ошибки в решении Совета нацбезопасности и обороны относительно 108 человек из санкционного списка, о которых он говорил ранее, касались транслитерации фамилий.

Что предшествовало: В Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке "зачислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу 15 октября сказал, что в решении Совета нацбезопасности, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

Предыстория:                                                                                                        

  • 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
  • 4 февраля 2021 года впервые "вору в законе" сообщили о подозрении по этому закону: подозрение получил "Гига Озургетский" и двое "смотрящих".
  • 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
  • В июне Данилов заявил, что СНБО перепроверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список "воров в законе" несправедливо.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииМВДСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
санкции
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: