Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Авакова ответили ОП: ошибки в санкционных списках касаются транслитерации фамилий

Воскресенье, 17 октября 2021, 15:20
Ярослав Тракало. фото с сайта Нацполиции

Представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало уверяет, что МВД никого ошибочно не "зачисляло" к криминалитету, а нынешние изменения в санкционный список являются "косметическими".

Источник: экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: Тракало заявляет, что озвученная накануне информация о так называемом "списке 108" - не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября СНБО только провела уточнение относительно правильности написания транслитерации (написания фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения санкционных граждан.

Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).

Тракало объясняет, что "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.

Прямая речь: "В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО - готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение - согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле - сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., - проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО.

Кстати, после утверждения на заседании - решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент".

Обновлено: Позже секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что ошибки в решении Совета нацбезопасности и обороны относительно 108 человек из санкционного списка, о которых он говорил ранее, касались транслитерации фамилий.

Что предшествовало: В Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке "зачислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу 15 октября сказал, что в решении Совета нацбезопасности, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

Предыстория:                                                                                                        

  • 4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
  • 4 февраля 2021 года впервые "вору в законе" сообщили о подозрении по этому закону: подозрение получил "Гига Озургетский" и двое "смотрящих".
  • 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции вводят против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
  • 21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
  • В июне Данилов заявил, что СНБО перепроверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список "воров в законе" несправедливо.

Украинская правда
Темы: санкцииМВДСНБО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Нардепа Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Министр Абрамовский уже написал заявление на увольнение – Арахамия

Следующим "на выход" может стать министр экономики Любченко – источники

Глава Пентагона в Киеве обвинил Россию в развязывании войны против Украины

Украинцев еще ждет потепление: местами будет до +22°

В Киев прибыл глава Пентагона

Все новости...
санкции
Данилов объяснил путаницу относительно 108 человек: Не по ошибке, а с ошибками
У Зеленского выясняют, как при Авакове к криминалитету ошибочно причислили 108 человек
Главные новости пятницы и ночи: новые санкции СНБО, План обороны Украины
Последние новости
16:51
Стефанчук созывает внеочередное заседание Рады
16:44
Румыния сообщила о рекордном количестве случаев коронавируса и смертей
16:44
В Украине появился виртуальный музей российской агрессии
16:41
Разбил окна, повалил кислородные баллоны: ковид-госпиталь на Харьковщине атаковали
16:37
Фонд госимущества о "Большевике": Решение суда о незаконности отчуждения зданий окончательное
16:23
ГБР проверяет причастность Медведчука к махинациям с российским дизелем
16:09
Британия о российской переписи населения: Крым - это Украина
16:08
Суд дал 3 года условно соучастнику выстрела из РПГ по "112 канала"
16:06
Верховный Суд рассмотрит кассацию Приватбанка к заводу Коломойского
15:53
На учителя физики в "Черниговском коллегиуме" в этом году учится только один студент
Все новости...