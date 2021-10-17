У Авакова ответили ОП: ошибки в санкционных списках касаются транслитерации фамилий

Представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова Ярослав Тракало уверяет, что МВД никого ошибочно не "зачисляло" к криминалитету, а нынешние изменения в санкционный список являются "косметическими".

Источник: экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: Тракало заявляет, что озвученная накануне информация о так называемом "списке 108" - не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября СНБО только провела уточнение относительно правильности написания транслитерации (написания фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения санкционных граждан.

Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).

Тракало объясняет, что "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.

Прямая речь: "В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО - готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение - согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле - сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., - проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО.

Кстати, после утверждения на заседании - решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент".

Обновлено: Позже секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что ошибки в решении Совета нацбезопасности и обороны относительно 108 человек из санкционного списка, о которых он говорил ранее, касались транслитерации фамилий.

Что предшествовало: В Офисе президента заявили, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке "зачислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу 15 октября сказал, что в решении Совета нацбезопасности, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

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