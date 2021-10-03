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Великобритания сократит "красный список" стран до 9 – СМИ

Воскресенье, 3 октября 2021, 02:40
Фото из открытых источников

Великобритания сократит "красный список" стран с 54 до 9, туристам из которых не придется отбывать карантин в гостиницах.

Источник: Reuters, Telegraph

Детали: С "красного списка", в частности, исключат Южную Африку, Бразилию, Мексику и Индонезию.

Полностью привитым от коронавируса британцам по возвращении из этих стран не понадобится не только платить за пребывание на карантине в отеле, но и вообще самоизолироваться.

Однако жителям этих стран по прибытию в Великобританию все равно придется самоизолироваться, однако не обязательно в отеле, который обходится в 2 285 фунтов стерлингов (3 095 долларов США) за 10 дней.

Темы: Великобританиякарантинкоронавирус
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