Великобритания сократит "красный список" стран до 9 – СМИ

Великобритания сократит "красный список" стран с 54 до 9, туристам из которых не придется отбывать карантин в гостиницах.

Источник: Reuters, Telegraph

Детали: С "красного списка", в частности, исключат Южную Африку, Бразилию, Мексику и Индонезию.

Полностью привитым от коронавируса британцам по возвращении из этих стран не понадобится не только платить за пребывание на карантине в отеле, но и вообще самоизолироваться.

Однако жителям этих стран по прибытию в Великобританию все равно придется самоизолироваться, однако не обязательно в отеле, который обходится в 2 285 фунтов стерлингов (3 095 долларов США) за 10 дней.