В столице Румынии тысячи людей протестовали против новых COVID-ограничений
Тысячи людей провели демонстрацию на главных площадях румынской столицы в субботу против новых коронавирусных ограничений, объявленных правительством на этой неделе для борьбы с резким ростом числа инфекций.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Протестующие, в большинстве своем без масок, собрались на площадях перед правительственными учреждениями, держали румынские флаги и кричали: "Свобода, свобода без сертификатов" и "Долой правительство". Местные СМИ оценили количество демонстрантов в 15 000 человек.
Новые меры, которые должны вступить в силу в воскресенье, предусматривают доступ в общественные места, такие как театры, кинотеатры, рестораны и тренажерные залы, только для людей, которые могут предъявить цифровой сертификат, подтверждающий, что они полностью вакцинированы или выздоровели.
По выходным был введен комендантский час для непривитых, и правительство планирует сделать прививки обязательными для работников здравоохранения, врачей и медсестер.
Правительство также сделало обязательными маски для лица во всех общественных местах в регионах, где заболеваемость превышает 6,0 на тысячу человек. Бухарест достиг рекордных 8,28 случаев на тысячу новых случаев инфицирования за последние две недели, что является одним из самых высоких показателей в стране.
Des dizaines de milliers de personnes à la #manifestation de Bucarest sur la #PiataVictoriei et #PiataUniversitati #protest #Bucuresti #Victoriei #Universitati pic.twitter.com/2ZbsBEmzOS
— fabriq (@LISTEN_NEW_YORK) October 2, 2021
В субботу число новых случаев заражения COVID-19 достигло рекордного уровня – 12 590, и власти заявили, что в отделениях интенсивной терапии не хватает мест. Румыния занимает второе место с конца по уровню вакцинации в Европейском союзе, опережая только Болгарию.
Напомним, Румыния установила 14-дневный карантинный режим для большинства вакцинированных украинский, прибывающих в страну.