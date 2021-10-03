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В столице Румынии тысячи людей протестовали против новых COVID-ограничений

Воскресенье, 3 октября 2021, 10:34

Тысячи людей провели демонстрацию на главных площадях румынской столицы в субботу против новых коронавирусных ограничений, объявленных правительством на этой неделе для борьбы с резким ростом числа инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протестующие, в большинстве своем без масок, собрались на площадях перед правительственными учреждениями, держали румынские флаги и кричали: "Свобода, свобода без сертификатов" и "Долой правительство". Местные СМИ оценили количество демонстрантов в 15 000 человек.

Новые меры, которые должны вступить в силу в воскресенье, предусматривают доступ в общественные места, такие как театры, кинотеатры, рестораны и тренажерные залы, только для людей, которые могут предъявить цифровой сертификат, подтверждающий, что они полностью вакцинированы или выздоровели.

По выходным был введен комендантский час для непривитых, и правительство планирует сделать прививки обязательными для работников здравоохранения, врачей и медсестер.

Правительство также сделало обязательными маски для лица во всех общественных местах в регионах, где заболеваемость превышает 6,0 на тысячу человек. Бухарест достиг рекордных 8,28 случаев на тысячу новых случаев инфицирования за последние две недели, что является одним из самых высоких показателей в стране.

В субботу число новых случаев заражения COVID-19 достигло рекордного уровня – 12 590, и власти заявили, что в отделениях интенсивной терапии не хватает мест. Румыния занимает второе место с конца по уровню вакцинации в Европейском союзе, опережая только Болгарию.

Напомним, Румыния установила 14-дневный карантинный режим для большинства вакцинированных украинский, прибывающих в страну.

Темы: Румыниямитингикоронавирускарантин
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