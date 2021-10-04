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Корниенко: Разумков сможет показать себя как внефракционный

Понедельник, 4 октября 2021, 13:48
Корниенко: Разумков сможет показать себя как внефракционный
Фото с Facebook Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не думает, что фракция поддержит возвращение к ним Дмитрия Разумкова, но считает, что тот сможет проявить себя как внефракционный депутат.

Источник: Корниенко на брифинге 4 октября

Прямая речь Корниенко: "Думаю, что Дмитрий Александрович (Разумков – ред.) сможет поработать как внефракционный, показать себя, так сказать, принять участие в дискуссиях различных, комитет выбрать себе – у него будет такое право как у внефракционного. У нас много есть квот в комитетах для внефракционных. Есть, кажется, в спортивном комитете. Ну, то есть можно где-то найти себе место".

Детали: Он напомнил, что внефракционные депутаты "имеют широкий спектр прав на заседаниях – могут обсуждать временные следственные комиссии, записываться на выступления, записываться в пункт "Разное" по пятницах, записываться на вопросы на час вопросов к правительству" и пр.

Корниенко считает, что этого достаточно для воплощения "политических действий".

На вопрос, примут ли Разумкова, если он напишет заявление с просьбой включить его в "Слугу народа", Корниенко сказал, что это будет решать фракция голосованием "70 на 30", но он на месте коллег "после того, что они слышат в свой адрес последние 2 недели", не поддерживал бы такое решение.

Он также напомнил, что Разумков, когда его избрали спикером Рады, вышел из фракции – как того требует регламент – по собственному желанию в связи с избранием на должность. Корниенко добавил, что надо проверить, является ли такой выход из фракции основанием для снятия мандата съездом партии.

В то же время он подчеркнул, что в любом случае решение будет принимать не он, а съезд партии. Кроме того, есть еще позиция Центральной избирательной комиссии, которая "показывает себя как политически беспристрастная".

Что было раньше: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что по закону его не могут лишить мандата, но в общем – может быть всякое.

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Предыстория:

  • Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа" миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.
  • Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента, но фракция отказалась встречаться с ним. 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаАлександр Корниенко Разумков Дмитрий
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