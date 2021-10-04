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Оккупанты призвали 34 тысячи крымчан в армию России – прокуратура

Понедельник, 4 октября 2021, 15:27
Оккупанты призвали 34 тысячи крымчан в армию России – прокуратура
Фото iz.ru

Более 34 тысяч крымчан призвали в ряды Вооруженных сил России за время оккупации Крымского полуострова.

Источник: прокуратура Крыма

Дословно: "Начиная с 2015 года, оккупанты незаконно провели 13 призывных кампаний, заставив служить в Вооруженных силах РФ более 34 тысяч крымчан".

Детали: В прокуратуре отметили, что 1 октября оккупанты Крыма начала очередную незаконную призывную кампанию.

По словам руководителя прокуратуры Крыма Игоря Поночовного, уже установили и сообщили о подозрениях в совершении военного преступления 10 военным комиссарам разных районов оккупированного полуострова. Среди них и так называемый военный комиссар Республики Крым.

На рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении "военного комиссара города Феодосия и Кировского района" и в отношении "военного комиссара Симферопольского района и города Алушта".

Им инкриминируют ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: КрымоккупацияРосcия
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