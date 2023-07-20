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Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует

Алена МазуренкоЧетверг, 20 июля 2023, 13:05
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в оккупированном Крыму, российские оккупанты сообщают, что там до сих пор время от времени что-то детонирует.

Источник: "Схемы", профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве в Twitter, российские пропагандисты "РИА Новости"

Детали: В частности, на спутниковых снимках за 19 июля видны последствия взрывов и пожаров.

 

Военные эксперты считают, что там был склад боеприпасов российской армии. Он находится неподалеку Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.

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При этом российские пропагандисты со ссылкой на МЧС сообщают, что на полигоне до сих пор происходит детонация, но "значительно реже". Оккупанты заявляют, что "ситуация стабилизируется".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 июля стало известно, что в Кировском районе Крыма возле села Кринички горит Старокрымский полигон - там происходила детонация боеприпасов.
  • Оккупационные власти причины пожара и детонации боеприпасов не называют, но объявили об эвакуации жителей 4 соседних населенных пунктов. Также оккупанты заявили о перекрытии трассы "Таврида".
  • О пожаре доложили российскому диктатору Владимиру Путину, а он заявил, что нужно "разобраться" в причинах.
  • Украинские власти взрывы на военном полигоне в Крыму пока не комментировали.

Темы: Крымоккупациявзрыввойна
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