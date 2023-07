Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в оккупированном Крыму, российские оккупанты сообщают, что там до сих пор время от времени что-то детонирует.

Источник: "Схемы", профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве в Twitter, российские пропагандисты "РИА Новости"

Детали: В частности, на спутниковых снимках за 19 июля видны последствия взрывов и пожаров.

Военные эксперты считают, что там был склад боеприпасов российской армии. Он находится неподалеку Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.

При этом российские пропагандисты со ссылкой на МЧС сообщают, что на полигоне до сих пор происходит детонация, но "значительно реже". Оккупанты заявляют, что "ситуация стабилизируется".

July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.

(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S