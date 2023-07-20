Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
Спутник Planet Labs зафиксировал последствия взрывов на Старокрымском военном полигоне в оккупированном Крыму, российские оккупанты сообщают, что там до сих пор время от времени что-то детонирует.
Источник: "Схемы", профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве в Twitter, российские пропагандисты "РИА Новости"
Детали: В частности, на спутниковых снимках за 19 июля видны последствия взрывов и пожаров.
Военные эксперты считают, что там был склад боеприпасов российской армии. Он находится неподалеку Старокрымского военного полигона в Кировском районе Крыма.
При этом российские пропагандисты со ссылкой на МЧС сообщают, что на полигоне до сих пор происходит детонация, но "значительно реже". Оккупанты заявляют, что "ситуация стабилизируется".
July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.
(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023ВИДЕО ДНЯ
Напомним:
- 19 июля стало известно, что в Кировском районе Крыма возле села Кринички горит Старокрымский полигон - там происходила детонация боеприпасов.
- Оккупационные власти причины пожара и детонации боеприпасов не называют, но объявили об эвакуации жителей 4 соседних населенных пунктов. Также оккупанты заявили о перекрытии трассы "Таврида".
- О пожаре доложили российскому диктатору Владимиру Путину, а он заявил, что нужно "разобраться" в причинах.
- Украинские власти взрывы на военном полигоне в Крыму пока не комментировали.