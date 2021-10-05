Израиль обвинил Иран в организации теракта против израильских бизнесменов на Кипре

Израиль обвинил Иран в заговоре с целью убийства израильских бизнесменов на Кипре.

Источник: BBC, The Times of Israel, спикер израильского премьер-министра Нафтали Беннета Матан Сиди, посольство Ирана в Никосии в Reuters

Детали: Матан Сиди сказал, что "был террористический акт, организованный Ираном против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре". Как сообщается, офис опроверг сообщения СМИ о том, что целью покушения был израильский миллиардер Тедди Саги.

Иран отверг претензии Израиля, заявив, что "этот режим всегда выдвигает такие необоснованные обвинения в адрес Исламской Республики Иран".

Обвинение произошло после того, как полиция арестовала человека, которого подозревали в том, что его наняли для проведения терактов. Подозреваемый - вероятно 38-летний азербайджанец с российским паспортом. Его арестовали неделю назад в Никосии после перехода из оккупированного Турцией северного Кипра. В сообщениях говорится, что он прибыл из России около трех недель назад и находился под надзором полиции. Кипрские СМИ сообщают, что во время ареста у него в машине был пистолет с глушителем, хотя полиция не подтвердила подробности этого дела.

Ранее Израиль обвинял Иран или его союзника "Хезболлу" в совершении или планировании нападений на израильтян за рубежом. В 2012 году на Кипре был признан виновным член "Хезболлы" в заговоре с целью нападения на израильтян. В том же году Болгария и Израиль обвинили "Хезболлу" в организации террористического акта, в результате которого погибли пять израильтян и болгарин.

Иран и "Хезболла" отрицают свою причастность к инцидентам.