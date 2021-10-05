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В Украине будет ветрено, а дожди придут ближе к Покрове

Вторник, 5 октября 2021, 12:55
В Украине будет ветрено, а дожди придут ближе к Покрове
фото: УП

В среду 6 октября украинцам прогнозируют ветреную, но сухую погоду, дожди в Украину придут 12-15 октября.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Ветрено будет завтра (6 октября - ред.) в Украине. 6-го октября сильные порывы ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье. Направление ветра - преимущественно с юго-востока.

Осадков в среду в Украине не предвидится".

Детали: Ночью температура воздуха продержится на уровне +2+9 градусов, местами заморозки (исключение - Закарпатье и значительная часть юга), днем ​​потеплеет до +11+15, на Западе до +13+18 градусов.

 

В Киеве 6-го октября предполагается сухая погода. Ветер порывистый юго-восточный.

Ближайшей ночью в столице +4+7 градусов, днем ​​ожидается +11+13 градусов.

По словам синоптика, сухую погоду прервут юго-западные влажные атмосферные фронты на следующей неделе.

Дожди придут в Украину ближе к Покрове - в течение 12-15 октября.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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