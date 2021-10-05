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Появилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии

Вторник, 5 октября 2021, 14:35
Появилось новое видео задержания Саакашвили в Грузии
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ (ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ)

В сети появилось новое видео с задержанием в Тбилиси бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Продолжительность видео - всего 22 секунды. Судя по всему, оно снято в квартире в Тбилиси, где некоторое время находился Саакашвили, прежде чем его задержали.

На кадрах видно, как на Саакашвили надевают наручники. Он не сопротивляется, а правоохранители не применяют к нему силу. В какой-то момент Саакашвили выпивает стакан воды, которую берет со стола.

Накануне выборов Саакашвили вернулся в Грузию и попал за решетку 1 октября.

Впоследствии полиция обнародовала видео с его задержанием, где он пытался демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.

По данным грузинской прокуратуры, Саакашвили въехал в страну 29 сентября. Он пересек границу Грузии, спрятавшись в трейлере.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

Грузинское правительство категорически опровергло возможность передачи Саакашвили Украине для отбывания наказания в украинской тюрьме.

Читайте также: Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы

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Темы: СаакашвилиГрузия
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