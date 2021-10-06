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Самые богатые американцы стали на 40% богаче за год пандемии

Среда, 6 октября 2021, 01:21
Самые богатые американцы стали на 40% богаче за год пандемии

400 самых богатых американцев стали на 40% богаче, чем в прошлом году, увеличив свое состояние на 4,5 трлн долларов.

Источник: список Forbes 400, The Guardian

Детали: Как отмечается, это был "рекордный год для миллиардеров".

Основатель Amazon Джефф Безос удерживает первое место четвертый год подряд с чистым капиталом в 201 млрд долларов, за ним - Илон Маск из Tesla и Марк Цукерберг из Facebook с чистым капиталом в 190,5 млрд и 134,5 млрд долларов соответственно.

В список миллиардеров добавились 44 новых участника - это наибольшее количество "новичков" с 2007 года. Две трети из них заработали на финансах и технологиях. В частности, в числе новичков с состоянием в 30,4 млрд долларов - Мириам Адельсон, жена покойного магната казино Шелдона Адельсона, криптовалютний миллиардер Сэм Бенкман-Фрид (22,5 млрд долларов).

В то же время, бывший президент США Дональд Трамп впервые выпал из Forbes 400. Согласно Forbes, состояние Трампа оценивается в 2,5 млрд долларов.

Чтобы попасть в список, люди должны иметь минимальный собственный капитал в 2,9 млрд долларов, что на 800 млн долларов больше, чем год назад.

Темы: экономика
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