Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Один из нападавших на журналистов выскользнул из "Укрэксимбанка" через черный ход

Среда, 6 октября 2021, 18:06

Процесс вручения подозрения фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" продолжается, на рабочих местах в "Укрэксимбанкt" их не оказалось.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии журналистам, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Максимец: "Когда представители Нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили, что один человек в настоящее время сложил полномочия (ранее о временном сложении полномочий заявил глава банка Евгений Мецгер -ред.), другой написал заявление об увольнении. Несмотря на это, они не в настоящее время не уволены и должны находиться на рабочем месте. Однако администрация сообщила, что этих лиц на рабочем месте нет, а основания их отсутствия неизвестны.

Поэтому в настоящее время процесс вручения сообщений о подозрении продолжается".

Детали: Максимец отметила, что прокуроры оставили в администрации банка уведомление о подозрении и повестки с вызовом в органы дознания для осуществления процессуальных и следственных действий. Правоохранители принимают меры для установления их местонахождения. Как только оно будет установлено, им сообщат о подозрении лично.

 
Надежда Максимец
УП

"Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже сегодня", - добавила она.

Также, по словам Максимец, предварительно установлено, что один фигурант вышеуказанного производства все же находился в среду в помещении банка, однако в дальнейшем стало известно, что он якобы по состоянию здоровья покинул здание через другой выход.

По данным источника УП в правоохранительных органах, это - директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов.

 

Владимир Пикалов и Евгений Мецгер

фото "Схем"

Что предшествовало: 6 октября полиция и прокуратура пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем".

На улице Антоновича перед зданием собралась акция протеста против противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка, которые изымали технику у журналистов и пытались уничтожить отснятый материал.

Администрация "Укрэксимбанка" пригласила журналистов на пресс-конференцию в среду, но затем отменила ее. 

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Украинская правда
Темы: СМИбанкипрокуратураКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Нардеп Поляков найден мертвым

По суточной смертности от коронавируса Украина – шестая в мире

Субмарина США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море – СМИ

Украина в ОБСЕ рассказала о многочисленных войсках РФ у границ

видео"Схемы" обнародовали расследование Укрэксимбанка

Водитель Hummer, который сбил насмерть ребенка, вышел из СИЗО – ЦПК

Все новости...
СМИ
Председатель Укрэксимбанка Мецгер заявил, что сам в шоке от своего поведения
Евросоюз отреагировал на нападение на журналистов "Схем"
Нападение на журналистов: силовики пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение
Последние новости
10:01
Правоохранители назвали предварительную причину смерти нардепа Полякова
09:51
Российские хакеры похитили данные о санкциях США против РФ – СМИ
09:36
Нардепу Полякову стало плохо в такси, причины смерти устанавливаются - прокуратура
09:36
На выходных будет сухо и до +15°
08:50
Полностью вакцинированы уже более 6 миллионов украинцев
08:41
Турция после скандальной покупки российских С-400 хочет купить у США 40 истребителей - СМИ
08:20
За сутки в Украине прибавилось больше 16 тысяч новых больных ковид
08:02
Нардеп Поляков найден мертвым
08:00
Главные новости четверга и ночи: отставка Разумкова, коронавирус набирает обороты
07:24
Оккупанты на Донбассе ранили военного ВСУ
Все новости...