Один из нападавших на журналистов выскользнул из "Укрэксимбанка" через черный ход

Процесс вручения подозрения фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" продолжается, на рабочих местах в "Укрэксимбанкt" их не оказалось.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии журналистам, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Максимец: "Когда представители Нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили, что один человек в настоящее время сложил полномочия (ранее о временном сложении полномочий заявил глава банка Евгений Мецгер -ред.), другой написал заявление об увольнении. Несмотря на это, они не в настоящее время не уволены и должны находиться на рабочем месте. Однако администрация сообщила, что этих лиц на рабочем месте нет, а основания их отсутствия неизвестны.

Поэтому в настоящее время процесс вручения сообщений о подозрении продолжается".

Детали: Максимец отметила, что прокуроры оставили в администрации банка уведомление о подозрении и повестки с вызовом в органы дознания для осуществления процессуальных и следственных действий. Правоохранители принимают меры для установления их местонахождения. Как только оно будет установлено, им сообщат о подозрении лично.

Надежда Максимец УП

"Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже сегодня", - добавила она.

Также, по словам Максимец, предварительно установлено, что один фигурант вышеуказанного производства все же находился в среду в помещении банка, однако в дальнейшем стало известно, что он якобы по состоянию здоровья покинул здание через другой выход.

По данным источника УП в правоохранительных органах, это - директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов.

Владимир Пикалов и Евгений Мецгер фото "Схем"

Что предшествовало: 6 октября полиция и прокуратура пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем".

На улице Антоновича перед зданием собралась акция протеста против противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка, которые изымали технику у журналистов и пытались уничтожить отснятый материал.

Администрация "Укрэксимбанка" пригласила журналистов на пресс-конференцию в среду, но затем отменила ее.

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