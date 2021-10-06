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Один из нападавших на журналистов выскользнул из "Укрэксимбанка" через черный ход

Среда, 6 октября 2021, 18:06
Один из нападавших на журналистов выскользнул из Укрэксимбанка через черный ход

Процесс вручения подозрения фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" продолжается, на рабочих местах в "Укрэксимбанкt" их не оказалось.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии журналистам, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Максимец: "Когда представители Нацполиции и прокуратуры связались с администрацией банка, им сообщили, что один человек в настоящее время сложил полномочия (ранее о временном сложении полномочий заявил глава банка Евгений Мецгер -ред.), другой написал заявление об увольнении. Несмотря на это, они не в настоящее время не уволены и должны находиться на рабочем месте. Однако администрация сообщила, что этих лиц на рабочем месте нет, а основания их отсутствия неизвестны.

Поэтому в настоящее время процесс вручения сообщений о подозрении продолжается".

Детали: Максимец отметила, что прокуроры оставили в администрации банка уведомление о подозрении и повестки с вызовом в органы дознания для осуществления процессуальных и следственных действий. Правоохранители принимают меры для установления их местонахождения. Как только оно будет установлено, им сообщат о подозрении лично.

 
Надежда Максимец
УП

"Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже сегодня", - добавила она.

Также, по словам Максимец, предварительно установлено, что один фигурант вышеуказанного производства все же находился в среду в помещении банка, однако в дальнейшем стало известно, что он якобы по состоянию здоровья покинул здание через другой выход.

По данным источника УП в правоохранительных органах, это - директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов.

 

Владимир Пикалов и Евгений Мецгер

фото "Схем"

Что предшествовало: 6 октября полиция и прокуратура пришли в "Укрэксимбанк" вручить подозрение фигурантам уголовного производства относительно препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем".

На улице Антоновича перед зданием собралась акция протеста против противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка, которые изымали технику у журналистов и пытались уничтожить отснятый материал.

Администрация "Укрэксимбанка" пригласила журналистов на пресс-конференцию в среду, но затем отменила ее. 

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Украинская правда

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Темы: СМИбанкипрокуратураКиев
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