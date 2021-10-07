Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Внучка Муссолини набрала больше всего голосов на выборах в городской совет Рима

Четверг, 7 октября 2021, 14:48

Внучка бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Ракеле Муссолини набрала более 8200 голосов на муниципальных выборах в воскресенье и понедельник, что является значительным увеличением по сравнению с 657 голосами, которые она получила, когда она вошла в совет с первым мандатом в 2016 году.

Муссолини баллотировалась от ультраправой партии "Братья Италии". После объявления результатов она сказала, что ее успех в Риме - это тяжелый труд, а не ее фамилию.

"Я с детства научилась жить со своей фамилией. В школе они указывали на меня, но потом появилась Ракеле, и этот человек преобладает над фамилией, каким бы обременительным оно не было", - сказала она.

Ракеле назвали в честь первой жены фашистского диктатора, она является дочерью покойного джазового музыканта Романо Муссолини.

Между тем "Братья Италии" надеются, что их кандидат на должность мэра Энрико Мичетти победит во втором туре в борьбе с левоцентристами 17 и 18 октября.

Микетти, который выиграл первый тур, поддерживают ультраправые партии "Лига" и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский своим решением исключил из санкционного списка Украина другую внучку Муссолини - Алессандру, которая якобы участвовала в "выборах" в ОРДЛО.

Эксперты обращали внимание, что украинская власть могла перепутать ее с Алессандро Муссолини, который был наблюдателем на Донбассе, но в санкционный список так и не попал.

Темы: Италиявиборы
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоApple доставила в Украину первую официальную партию iPhone на миллионы долларов

видео, фотоЛиван остался без электричества – страна погрузилась в темноту

Канцлер Австрии Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

Украина выиграла важнейший матч в Финляндии

видеоВозле дома Порошенко в Козине произошли столкновения

видеоСенсация на выборах в Чехии: власт проиграла, премьером должен стать Фиала

Все новости...
Италия
Ливни и наводнения на севере Италии: закрыты дороги, срываются местные выборы
Самолет врезался в пустующее здание на окраине Милана, погибли 8 человек
В Италии к 13 годам приговорили мэра города, который называли моделью интеграции беженцев
Последние новости
05:59
COVID в мире: Больше всего больных в США, Британии и России
05:04
Иран накопил 120 кг урана, обогащенного до 20% — это в пять раз превышает грань ядерной сделки
03:56
На Конго утонуло импровизированное судно, полсотни погибших
03:00
Демонстранты в Риме вышли против COVID-паспортов для работающих, хотели прорваться к офису премьера
01:58
Brexit: Лондон настаивает на необходимости "значительных изменений" в протоколе по Северной Ирландии
00:55
Талибы отказались сотрудничать с США для борьбы с "ИГИЛ"
23:56
фотоApple доставила в Украину первую официальную партию iPhone на миллионы долларов
23:29
Футбол: Ярмоленко прокомментировал победу Украины над Финляндией
22:49
видео, фотоЛиван остался без электричества – страна погрузилась в темноту
22:29
фотоМаск рассказал, когда ждать первые авто Tesla немецкого производства
Все новости...