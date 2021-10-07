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Внучка Муссолини набрала больше всего голосов на выборах в городской совет Рима

Четверг, 7 октября 2021, 14:48
Внучка Муссолини набрала больше всего голосов на выборах в городской совет Рима

Внучка бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини набрала наибольшее количество голосов на выборах в городской совет Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Ракеле Муссолини набрала более 8200 голосов на муниципальных выборах в воскресенье и понедельник, что является значительным увеличением по сравнению с 657 голосами, которые она получила, когда она вошла в совет с первым мандатом в 2016 году.

Муссолини баллотировалась от ультраправой партии "Братья Италии". После объявления результатов она сказала, что ее успех в Риме - это тяжелый труд, а не ее фамилию.

"Я с детства научилась жить со своей фамилией. В школе они указывали на меня, но потом появилась Ракеле, и этот человек преобладает над фамилией, каким бы обременительным оно не было", - сказала она.

Ракеле назвали в честь первой жены фашистского диктатора, она является дочерью покойного джазового музыканта Романо Муссолини.

Между тем "Братья Италии" надеются, что их кандидат на должность мэра Энрико Мичетти победит во втором туре в борьбе с левоцентристами 17 и 18 октября.

Микетти, который выиграл первый тур, поддерживают ультраправые партии "Лига" и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский своим решением исключил из санкционного списка Украина другую внучку Муссолини - Алессандру, которая якобы участвовала в "выборах" в ОРДЛО.

Эксперты обращали внимание, что украинская власть могла перепутать ее с Алессандро Муссолини, который был наблюдателем на Донбассе, но в санкционный список так и не попал.

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Темы: Италиявиборы
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