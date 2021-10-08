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Генсек НАТО назвал дату саммита в Мадриде

Пятница, 8 октября 2021, 16:46

Саммит глав государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора состоится в Мадриде 29-30 июня 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Мадрид.

"Я рад, что сейчас мы можем подтвердить, что саммит в Мадриде состоится 29-30 июня", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что на саммите в Брюсселе в этом году лидеры одобрили амбициозную повестку дня для будущего трансатлантической безопасности и обороны.

"Мы видим рост стратегической конкуренции, более агрессивное поведение России и использование Китаем экономической и военной мощи для запугивания других стран", - сказал генсек.

Накануне Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Мадриде союзники подтвердят неизменную поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.

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Темы: НАТОЕвропа
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