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Украина и Азербайджан договорились об увеличении числа разрешений на автоперевозки

Пятница, 8 октября 2021, 19:32

Украина и Швеция договорились об увеличении количества разрешений для украинских автоперевозчиков

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры.

По результатам переговоров была достигнута договоренность о получении дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2021 год, что составляет увеличение на 42% к предыдущей квоте разрешений.

На 2022 год достигнута договоренность о существенном увеличении предварительной квоты разрешений, которая составит: 10 универсальных EURO I, 400 универсальных EURO IV, 1000 универсальных EURO V, 1000 универсальных EURO VI, 150 для перевозок в/из третьих стран EURO V.

В целом квота составит 2560 разрешений.

Также стороны договорились об увеличении в 2022 году количества разрешений для перевозок в/из третьих стран на 50%, а на 2023 год квота таких разрешений будет увеличена вдвое по сравнению с 2021 годом.

Напомним, Украина и Азербайджан достигли договоренности о получении украинскими перевозчиками дополнительных разрешений на текущий год и увеличение квоты на 2022.

Темы: Швеция
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