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Отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в НАТО является угрозой его единству – Зеленский

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 17:18

Президент Владимир Зеленский предостерег от раскола в Североатлантическом альянсе из-за отсутствия решения относительно членства Швеции и членства Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Зеленский сказал на пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Комментируя ожидания Украины от саммита НАТО в Вильнюсе, президент сказал, что рассчитывает на выявление единства Альянса, поскольку "в единстве сила НАТО, эта сила распространяется на уверенность обществ, на всех союзников Альянса".

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"И, я считаю, то, что пока не решен вопрос по Швеции и сигнала Украины относительно приглашения – я считаю, в этом мало единства, и это угроза прочности Альянса. И поэтому мы ожидаем именно положительных результатов или хоть каких-то шагов для приближения этого позитива. Это очень важно для безопасности всего мира", – прокомментировал он.

Глава государства добавил, что единство НАТО влияет и на ситуацию "с агрессором – с Российской Федерацией".

"Потому что Россия очень рассчитывает, чтобы мир показал слабость и разобщенность в Альянсе. И этого нельзя допустить", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Читайте также эдиториал "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.

Темы: НАТОУкраинаЗеленскийШвеция
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