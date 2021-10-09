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Украина седьмая в мире по суточной распространенности COVID-19

Суббота, 9 октября 2021, 06:40
Украина седьмая в мире по суточной распространенности COVID-19

7 октября в 442 912 человек в мире обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 106 298 случаев, в Великобритании - 36 060, в Турции - 30 201.

Кроме того, в России - 27 246 заражений, в Индии - 19 870.

 

Украина с 16362 больными на 7 месте в мире между Бразилией и Румынией. В Европе Украина на третьем месте.

7611 человек в мире умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на 7 месте в мире и на третьем в Европе.

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Напомним: 7 октября в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случая COVID-19. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 3526 человек; летальных случаев - 241; выздоровели - 4720 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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