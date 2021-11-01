Украина вправе потребовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа - евродепутат

Украина вправе потребовать компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, если Россия прекратит транзит газа через ее территорию.

Такое мнение высказал депутат Европейского парламента и член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Украина имеет законное право требовать каких-либо компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, гарантировавших, что транзит останется, и в действительности дела не идут в этом направлении.

Насколько я понимаю, украинское правительство предлагает западному сообществу возможности использовать транзитные трубопроводы с пользой. Я надеюсь, что у ЕС будут хорошие попытки серьезно изучить эти предложения", - сказал Кубилюс.

Он отметил, что в середине ноября в Европарламенте организуют специальные онлайн-обсуждения всех этих вопросов.

"Это возможность для Украины поднять вопрос не только об энергетической безопасности, но и о безопасности в целом. Гарантии безопасности приходят с гораздо более быстрой интеграцией в ЕС и НАТО. Украина имеет законное право обращаться к западному сообществу в такой ситуации, когда, к сожалению, безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток-2" испытывает очень негативное влияние", - подчеркнул Кубилюс.

Как сообщалось, Украина предлагает Евросоюзу дополнительный транзит в объеме 55 млрд кубометров газа по "специальным условиям".

В пятницу, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвав Европейский Союз скоординировать свой ответ с Украиной.

Зеленский заявил, что мощностей по прокачке газа через Украину достаточно не только для нормализации ситуации, но и для защиты Европы от тарифного шока в ближайшие годы.

Президент РФ Владимир Путин 21 октября заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.