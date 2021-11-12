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В полиции считают, что выборочных проверок карантина достаточно

Пятница, 12 ноября 2021, 12:58
Полицейские в Мариинском парке. ФОТО: Эльдар Сарахман, УП

По мнению руководителя Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского, полицейские действуют эффективно при выборочных проверках соблюдения карантина.

Источник: Выговский в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Физически мы не можем к каждому гражданину приставить полицейского для проверки - люди в первую очередь сами должны быть сознательными и не подвергать себя и остальных опасности. Выборочные проверки показали свою эффективность, поэтому мы продолжаем их практиковать".

Детали: Глава киевской полиции говорит, что большинство административных протоколов приходится на граждан, а не торгово-развлекательные центры или заведения питания. По его мнению, из-за более высоких сумм штрафов для юридических лиц, коммерческие учреждения и предприятия сами следят за соблюдением карантина.

Кроме того, он добавил, что полицейские сначала пытаются разъяснить нормы карантинных ограничений и делают предупреждение, а не сразу оформляют протокол о правонарушениях.

По словам Выговского, если посетитель находится в торговом центре или в общественном заведении без сертификата о вакцинации, то полицейские объясняют ему норму закона и просят покинуть помещение. В основном люди понимают и не конфликтуют с полицейскими.

Предыстория:

  • 12 ноября киевские городские власти заявили, что в городе усиливают контроль за соблюдением карантина. В то же время количество больных и умерших из-за COVID-19 в столице не уменьшается.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в ближайшее время в школах продолжат дистанционный режим обучения.
  • За первые два дня после усиления карантина полицейские в столице составили более 500 протоколов из-за отсутствия маски в транспорте.
  • По мнению Кличко, "локдаун" в Киеве продлится по меньшей мере до начала декабря.
  • С 1 ноября в Киеве действует "красный" уровень карантина: в общественном транспорте, торговых центрах, заведениях питания и непродовольственных магазинах могут находиться только граждане с прививкой против коронавируса или с отрицательным результатом тестирования.

Темы: Киевкарантинполициялокдаун
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