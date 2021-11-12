Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У поліції вважають, що вибіркових перевірок карантину достатньо

П'ятниця, 12 листопада 2021, 11:58
У поліції вважають, що вибіркових перевірок карантину достатньо
Поліцейські в Маріїнському парку в Києві. ФОто: Ельдар Сарахман, УП

На думку керівника Головного управління Національної поліції в Києві Івана Виговського, поліцейські діють ефективно при вибіркових перевірках дотримання карантину.

Джерело: Виговський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Фізично ми не можемо до кожного громадянина приставити поліцейського для перевірки - люди насамперед самі мусять бути свідомими й не наражати себе та інших на небезпеку. Вибіркові перевірки вже показали свою ефективність, тому ми продовжуємо їх практикувати".

Деталі: Очільник київської поліції каже, що більшість адміністративних протоколів припадає на громадян, а не торгово-розважальні центри чи заклади харчування. На його думку, через більш високі суми штрафів для юридичних осіб, заклади та установи самі пильнують за дотриманням карантину.

Крім того, він додав, що поліцейські спершу намагаються роз’яснити норми карантинних обмежень та роблять попередження, а не відразу оформляють протокол про правопорушення. 

За словами Виговського, якщо відвідувач перебуває в торговому центрі чи громадському закладі без сертифіката про вакцинацію, то поліцейські пояснюють йому норму закону та просять залишити приміщення. Переважно люди розуміють і не конфліктують з поліцейськими.

Передісторія:

  • 12 листопада київська міська влада заявила, що в місті посилюють контроль за дотриманням карантину. Водночас, кількість хворих і померлих через COVID-19 в столиці не зменшується.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що найближчим часом у школах триватиме дистанційний режим навчання.
  • За перші два дні після посилення карантину поліцейські в столиці склали понад 500 протоколів за відсутність маски в транспорті.
  • На думку Кличка, "локдаун" у Києві триватиме щонайменше до початку грудня.
  • З 1 листопада в Києві діє "червоний" рівень карантину: в громадському транспорті, торгових центрах, закладах харчування та непродовольчих крамницях можуть перебувати лише громадян із щепленням проти коронавірусу або з негативним результатом тестування.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкарантинполіціялокдаун
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
Усі новини...
Реклама: