У поліції вважають, що вибіркових перевірок карантину достатньо

На думку керівника Головного управління Національної поліції в Києві Івана Виговського, поліцейські діють ефективно при вибіркових перевірках дотримання карантину.

Джерело: Виговський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Фізично ми не можемо до кожного громадянина приставити поліцейського для перевірки - люди насамперед самі мусять бути свідомими й не наражати себе та інших на небезпеку. Вибіркові перевірки вже показали свою ефективність, тому ми продовжуємо їх практикувати".

Деталі: Очільник київської поліції каже, що більшість адміністративних протоколів припадає на громадян, а не торгово-розважальні центри чи заклади харчування. На його думку, через більш високі суми штрафів для юридичних осіб, заклади та установи самі пильнують за дотриманням карантину.

Крім того, він додав, що поліцейські спершу намагаються роз’яснити норми карантинних обмежень та роблять попередження, а не відразу оформляють протокол про правопорушення.

За словами Виговського, якщо відвідувач перебуває в торговому центрі чи громадському закладі без сертифіката про вакцинацію, то поліцейські пояснюють йому норму закону та просять залишити приміщення. Переважно люди розуміють і не конфліктують з поліцейськими.

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