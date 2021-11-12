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У поліції вважають, що вибіркових перевірок карантину достатньо

П'ятниця, 12 листопада 2021, 12:58
Поліцейські в Маріїнському парку в Києві. ФОто: Ельдар Сарахман, УП

На думку керівника Головного управління Національної поліції в Києві Івана Виговського, поліцейські діють ефективно при вибіркових перевірках дотримання карантину.

Джерело: Виговський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Фізично ми не можемо до кожного громадянина приставити поліцейського для перевірки - люди насамперед самі мусять бути свідомими й не наражати себе та інших на небезпеку. Вибіркові перевірки вже показали свою ефективність, тому ми продовжуємо їх практикувати".

Деталі: Очільник київської поліції каже, що більшість адміністративних протоколів припадає на громадян, а не торгово-розважальні центри чи заклади харчування. На його думку, через більш високі суми штрафів для юридичних осіб, заклади та установи самі пильнують за дотриманням карантину.

Крім того, він додав, що поліцейські спершу намагаються роз’яснити норми карантинних обмежень та роблять попередження, а не відразу оформляють протокол про правопорушення. 

За словами Виговського, якщо відвідувач перебуває в торговому центрі чи громадському закладі без сертифіката про вакцинацію, то поліцейські пояснюють йому норму закону та просять залишити приміщення. Переважно люди розуміють і не конфліктують з поліцейськими.

Передісторія:

  • 12 листопада київська міська влада заявила, що в місті посилюють контроль за дотриманням карантину. Водночас, кількість хворих і померлих через COVID-19 в столиці не зменшується.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що найближчим часом у школах триватиме дистанційний режим навчання.
  • За перші два дні після посилення карантину поліцейські в столиці склали понад 500 протоколів за відсутність маски в транспорті.
  • На думку Кличка, "локдаун" у Києві триватиме щонайменше до початку грудня.
  • З 1 листопада в Києві діє "червоний" рівень карантину: в громадському транспорті, торгових центрах, закладах харчування та непродовольчих крамницях можуть перебувати лише громадян із щепленням проти коронавірусу або з негативним результатом тестування.

Теми: Київкарантинполіціялокдаун


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