У Медведчука закончился домашний арест по первому делу – прокуроры просят обязательств
2 ноября Печерский райсуд Киева рассмотрит ходатайство прокуроров о личных обязательствах для народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука по делу о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.
Источник: Офис генерального прокурора в Telegram
Дословно: "Прокуроры Офиса генпрокурора обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины.
Предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно.
Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров".
Детали: Среди обязанностей, которые будут просить возложить на подозреваемого парламентария прокуроры:
- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;
- сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;
– носить электронное средство контроля.
Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по другому уголовному производству по факту государственной измены и содействия террористической деятельности в связи с поставками угля из ОРДЛО.
Предыстория:
- Нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку выдвинуты два подозрения: в государственной измене Украине, связанной с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с оккупантами Крыма, и в госизмене, связанной с договоренностями о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса (ОРДЛО).
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- По этому делу Медведчука отправили под домашний арест. На задержание его подельника нардепа Тараса Козака Служба безопасности Украины получила разрешение суда.
- 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
- 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест по второму делу, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Прокуратура планирует обжаловать это решение.