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Свежие рейтинги: Зеленский лидирует с отрывом, Тимошенко в тройке

Вторник, 2 ноября 2021, 10:10
Свежие рейтинги: Зеленский лидирует с отрывом, Тимошенко в тройке

Лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства Владимир Зеленский, а в тройку лидеров попала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, обогнав Юрия Бойко.

Источник: результаты социологического исследования, проведенного 21-23 октября Социологической группой "Рейтинг"

Детали: Согласно социологии, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за Зеленского среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Пятого президента Петра Порошенко поддержали бы 14,1% человек.

Из тройки лидеров выбыл Юрий Бойко, которого поддержали бы 9,5%. На его месте – Юлия Тимошенко с 10,1% поддержки.

На расстоянии идут другие кандидаты: 7,3% – Д. Разумков, 7,1% – И. Смешко, 6,0% – Е. Мураев, 5,1% – В. Гройсман, 4,3% – А. Гриценко, 3,9% – А. Ляшко, 2,0% – А. Тягнибок, 1,5% – А. Садовый.

 

Справка: Выборочная совокупность опрошенных – 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

 

Напомним: Тройку лидеров всегда закрывал Бойко. К примеру, в сентябре его поддержка была 10,9%, а Тимошенко – 9,2%. В мае у Бойко было 11,9, у Тимошенко 11,1.

Украинская правда

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Темы: социологияЗеленскийПорошенкоТимошенкоБойко
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