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Таран подал в отставку с должности министра обороны

Вторник, 2 ноября 2021, 17:43
Таран подал в отставку с должности министра обороны
Андрей Таран, фото с сайта Минобороны mil.gov.ua

Андрей Таран подал заявление об отставке с должности министра обороны в преддверии рассмотрения кадровых вопросов Кабинета министров в парламенте.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Дословно: "Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины".

Этому предшествовало: 1 ноября Алексей Резников подал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по собственному желанию.

В тот же день фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепки Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Алексея Резникова – на министра обороны.

Также сами подали в отставку вице-премьер и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Урусский (1 ноября) и министр экономики Алексей Любченко (2 ноября).

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал рассмотрение кадровых вопросов Кабинета министров в среду и четверг.

У Андрея Тарана был конфликт с бывшим главой Генштаба Русланом Хомчаком. Еще весной на Банковой обсуждали как вариант выхода из кризиса одновременную отставку главы Генштаба и министра обороны.

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль назвал Тарана профессиональным человеком и профессиональным военным, который находится "на своем месте".

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Алена Рощенко, УП

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Темы: Таран АндрейМинобороныКабинет министров
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