У Зеленского хотят видеть 350 тысяч вакцинированных украинцев ежедневно

Власти поставили перед местными властями задачу наращивать темпы вакцинации против Covid-19, чтобы ежедневное количество прививок в стране достигло 350 тысяч.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время общения с представителями СМИ в Виннице, цитирует сайт ОП

Прямая речь: "Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине и были доведены до каждой области и каждого города. Общее количество – 350 тысяч вакцинаций в сутки. То есть, за каждую неделю мы должны делать более двух миллионов (прививок)".

Детали: По словам Тимошенко, на прошлой неделе в один из дней было вакцинировано 317 тысяч человек, в то же время в другие дни количество прививок не превышало 300 тысяч.

Заместитель главы ОП заявил, что в Виннице должно делаться в день 14 тысяч вакцинаций. Указано, что Тимошенко получил заверения от главы Винницкой областной государственной администрации, что местные власти будут "принимать меры для ускорения темпов прививок".