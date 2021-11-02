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У Зеленского хотят видеть 350 тысяч вакцинированных украинцев ежедневно

Вторник, 2 ноября 2021, 20:21
Кирилл Тимошенко. фото ОП

Власти поставили перед местными властями задачу наращивать темпы вакцинации против Covid-19, чтобы ежедневное количество прививок в стране достигло 350 тысяч.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во время общения с представителями СМИ в Виннице, цитирует сайт ОП

Прямая речь: "Есть конкретные задачи, которые на заседании Совета национальной безопасности и обороны были поставлены по количеству вакцинаций в целом по Украине и были доведены до каждой области и каждого города. Общее количество – 350 тысяч вакцинаций в сутки. То есть, за каждую неделю мы должны делать более двух миллионов (прививок)".

Детали: По словам Тимошенко, на прошлой неделе в один из дней было вакцинировано 317 тысяч человек, в то же время в другие дни количество прививок не превышало 300 тысяч.

Заместитель главы ОП заявил, что в Виннице должно делаться в день 14 тысяч вакцинаций. Указано, что Тимошенко получил заверения от главы Винницкой областной государственной администрации, что местные власти будут "принимать меры для ускорения темпов прививок".

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусОфис президента
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