Смерть беременной в Польше вызвала дискуссию относительно ужесточения законодательства об абортах

В Польше смерть 30-летней женщины в результате септического шока на 22-й неделе беременности привлекла внимание к последнему ужесточению польского законодательства об абортах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации AP.

Женщина по имени Изабелла умерла в сентябре, но детали ее смерти обнародовали только в пятницу, что вызвало протесты в Варшаве, Кракове и других городах в понедельник.

Во вторник польская больница заявила, что врачи и акушерки сделали все возможное, чтобы спасти жизнь беременной и плода.

В то же время, по словам адвоката семьи умершей, врачи не сделали аборт, хотя плод не имел околоплодных вод.

Активисты за репродуктивные права говорят, что женщина стала первым человеком, умершим в результате недавнего усиления польского законодательства об абортах.

Некоторые из сторонников нового ограничения абортов заявили, что нет уверенности в том, что именно новые нормы привели к смерти женщины, и обвинили активистов в эксплуатации ситуации.

До введения нового ограничения женщины в Польше могли делать аборт только в трех случаях: если беременность наступила в результате такого преступления, как изнасилование; если жизнь женщины находится под угрозой; или в случае серьезных деформаций плода.

Но Конституционный суд под влиянием консервативной правящей партии Польши принял в прошлом году решение, по которому аборты из-за врожденных пороков развития плода не являются конституционными.

Активисты за права женщин говорят, что врачи в Польше теперь вынуждены ждать, пока плод, не имеющий шансов на выживание, умрет в утробе, вместо того чтобы делать аборт.

Больница, где умерла женщина, опубликовала заявление во вторник, в котором сказано, что они "объединились в боли" с ее близкими, и настаивала на том, что персонал сделал все, чтобы спасти женщину и плод.

В больнице добавили, что прокуратура расследует дело, но заявили, что "все медицинские решения были приняты с учетом действующих в Польше правовых положений и стандартов поведения".

Как сообщает RMF, по выводам следователей, на 22-й неделе беременности женщина испытала недомогание и сначала обратилась к гинекологу. Ее направили в больницу, куда она пришла на следующее утро.

После первых обследований плод оказался живым, а женщине выписали антибиотики. Однако на следующий день рано утром из-за ухудшения самочувствия женщине сделали УЗИ, и оказалось, что плод погиб. Медики решили сделать кесарево сечение, но по дороге в операционную женщина умерла.