Смерть вагітної у Польщі викликала дискусію довкола посиленого законодавства про аборти

У Польщі смерть 30-річної жінки внаслідок септичного шоку на 22 тижні вагітності привернула увагу до останнього посилення польського законодавства про аборти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації AP.

Жінка на ім’я Ізабела померла у вересні, але деталі її смерті оприлюднили лише у п'ятницю, що викликало протести у Варшаві, Кракові та інших містах у понеділок.

У вівторок польська лікарня заявила, що лікарі та акушерки зробили все можливе, щоб урятувати життя вагітної та її плоду.

Водночас, за словами адвоката родини померлої, лікарі не зробили аборт, хоча її плід не мав навколоплідних вод.

Активісти за репродуктивні права кажуть, що жінка стала першою людиною, яка померла внаслідок нещодавнього посилення польського законодавства про аборти.

Деякі з прихильників нового обмеження абортів заявили, що немає впевненості в тому, що саме нові норми призвели до смерті жінки, і звинуватили активістів із захисту прав жінок у експлуатації ситуації.

До введення нового обмеження жінки в Польщі могли робити аборт лише у трьох випадках: якщо вагітність настала внаслідок такого злочину, як зґвалтування; якщо життя жінки перебуває під загрозою; або у разі серйозних деформацій плоду.

Але Конституційний Суд під впливом консервативної правлячої партії Польщі ухвалив минулого року рішення, за яким аборти через вроджені вади розвитку плоду не є конституційними.

Активісти за права жінок кажуть, що лікарі в Польщі тепер змушені чекати, поки плід, який не має шансів на виживання, помре в утробі, замість того, щоб робити аборт.

Лікарня, де померла жінка, опублікувала заяву у вівторок, в якій сказано, що вони "об'єдналися в болі" з її близькими, і наполягала на тому, що її персонал зробив усе, щоб врятувати жінку та плід.

У лікарні додали, що прокуратура розслідує справу, але заявили, що "всі медичні рішення були ухвалені з урахуванням правових положень та стандартів поведінки, що діють у Польщі".

Як повідомляє RMF, за висновками слідчих, на 22-му тижні вагітності жінка відчула нездужання і спочатку звернулася до гінеколога. Її направили до лікарні, куди вона прийшла наступного ранку.

Після перших обстежень плід виявився живим, а жінці виписали антибіотики.Однак наступного дня рано вранці через погіршення самопочуття жінці зробили УЗД і виявилося, що плід загинув. Медики вирішили зробити кесарів розтин, але дорогою в операційну жінка померла.