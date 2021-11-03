Столичных водителей предупредили о тумане – І уровень опасности
Среда, 3 ноября 2021, 13:11
Ночью и утром 4 ноября в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Источник: Киевская администрация со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Украинская правда