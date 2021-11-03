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Столичных водителей предупредили о тумане – І уровень опасности

Среда, 3 ноября 2021, 14:11
Фото unsplash.com

Ночью и утром 4 ноября в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Источник: Киевская администрация со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Украинская правда
Темы: Киевпогодадорогиавто
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