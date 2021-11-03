Столичных водителей предупредили о тумане – І уровень опасности

Ночью и утром 4 ноября в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Источник: Киевская администрация со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане: