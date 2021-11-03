Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Греческие медики вышли на протест против обязательной вакцинации от Covid

Среда, 3 ноября 2021, 14:54
Греческие медики вышли на протест против обязательной вакцинации от Covid
иллюстративное фото pixabay

Сотни медицинских работников Греции протестовали в среду в центре Афин, выступая против обязательной вакцинации против коронавируса для их профессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Протест состоялся на следующий день после того, как правительство ввело дополнительные ограничения для непривитых греков на фоне резкого роста инфекций, госпитализаций и смертей.

Около 300 демонстрантов скандировали лозунги и держали транспаранты у здания парламента. Они выступили против правил, требующих отстранения от работы невакцинированных медицинских работников.

Профсоюзы здравоохранения заявили, что не выступают против вакцинации, но отрицают их обязательность.

Вакцины против коронавируса являются обязательными для работников сектора здравоохранения Греции и тех, кто работает в домах престарелых.

Во вторник Греция сообщила о рекордных 6700 новых ежедневных случаях COVID-19 и 59 смертельных исходах.

По словам официальных лиц, отделения интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 28%, в то время как обычные палаты из-за коронавируса в больницах заполнены почти наполовину.

Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил во вторник, что с субботы начнут действовать более жесткие ограничения для всех непривитых людей в Греции.

Любой человек, не имеющий свидетельства о вакцинации или недавнем выздоровлении от COVID-19, должен будет показать отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, проведенный за свой счет в частном учреждении. Только тогда она сможет попасть в ряд учреждений, включая банки, государственные учреждения, магазины, парикмахерские и развлекательные заведения.

Сотрудники государственного и частного секторов также должны будут делать два теста в неделю для допуска на работу.

Около 61% всего населения Греции было полностью вакцинировано.

Темы: ГрецияCovid-2019коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Греция
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки
Последние новости
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
Все новости...
Реклама: