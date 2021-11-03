Греческие медики вышли на протест против обязательной вакцинации от Covid

Сотни медицинских работников Греции протестовали в среду в центре Афин, выступая против обязательной вакцинации против коронавируса для их профессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Протест состоялся на следующий день после того, как правительство ввело дополнительные ограничения для непривитых греков на фоне резкого роста инфекций, госпитализаций и смертей.

Около 300 демонстрантов скандировали лозунги и держали транспаранты у здания парламента. Они выступили против правил, требующих отстранения от работы невакцинированных медицинских работников.

Профсоюзы здравоохранения заявили, что не выступают против вакцинации, но отрицают их обязательность.

Вакцины против коронавируса являются обязательными для работников сектора здравоохранения Греции и тех, кто работает в домах престарелых.

Во вторник Греция сообщила о рекордных 6700 новых ежедневных случаях COVID-19 и 59 смертельных исходах.

По словам официальных лиц, отделения интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 28%, в то время как обычные палаты из-за коронавируса в больницах заполнены почти наполовину.

Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил во вторник, что с субботы начнут действовать более жесткие ограничения для всех непривитых людей в Греции.

Любой человек, не имеющий свидетельства о вакцинации или недавнем выздоровлении от COVID-19, должен будет показать отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, проведенный за свой счет в частном учреждении. Только тогда она сможет попасть в ряд учреждений, включая банки, государственные учреждения, магазины, парикмахерские и развлекательные заведения.

Сотрудники государственного и частного секторов также должны будут делать два теста в неделю для допуска на работу.

Около 61% всего населения Греции было полностью вакцинировано.