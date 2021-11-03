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За подделку ковид-сертификатов уволили троих врачей

Среда, 3 ноября 2021, 16:26
За подделку ковид-сертификатов уволили троих врачей
Фото: Pixabay

В Украине уже уволили трех врачей, которые замешаны в схемах подделки сертификатов о прививках от коронавируса.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения Марию Карчевич на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Прямая речь: "Минздрав обратился к местным властям касательно отстранения руководителей учреждений здравоохранения по тем учреждениям, где ведутся уголовные производства (в связи с подделкой документов по вакцинации — ред.). Сейчас есть обратная связь и такая статистика: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах".

Детали: Также заместитель министра сообщила, что согласно мониторингу Минздрава, в социальных сетях и публичном пространстве обнаружено 210 тысяч сообщений о продаже и покупке документов о прививке. Информация о них направлена ​​в правоохранительные органы.

Кроме этого, по словам Карчевич, Минздрав с помощью электронных инструментов может отслеживать на уровне каждого учреждения здравоохранения информацию об использовании вакцины и количестве сделанных прививок.

Темы: вакцинациякоронавирусмедицинаувольнение
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