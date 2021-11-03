Семенченко намекает, что СБУ могла напасть на его жену: были угрозы

Бывший нардеп Семен Семенченко заявляет, что перед вручением подозрения его жене поступали угрозы, женщина была травмирована – и он не исключает, что к этому причастна Служба безопасности Украины, которая шантажировала его возможностью нападения на семью.

Источник: пост Семена Семенченко в Facebook и комментарий Натальи Музыки, переданный "Украинской правде"

Прямая речь Семенченко: "Полгода подручные Баканова пытались добиться от меня нужных показаний, без которых сфальсифицированное ими дело рассыпалось на глазах. Безрезультатно.

Тогда начальник Киевского главка СБУ, его заместитель и начальник следственного отдела начали шантажировать меня тем, что на мою семью может быть совершено нападение. И предложили охрану СБУ и сотрудничество. Я снова отказался.

После этого по делу появились свидетельства, что Наталья – мой "сообщник", который координирует деятельность "НЗФ Семенченко – Шевченко", а указания получает у меня на свиданиях в ИВС СБУ. Я снова направил шантажистов по известному адресу.

Тогда на телефон моей жены Натальи начали поступать угрозы так называемых "свидетелей обвинения" – штатных стукачей ФСБУ.

А две недели назад в результате якобы "падения с железной лестницы" моя жена получила перелом носа, нескольких костей лица и сотрясение средней тяжести. Неделю назад она была прооперирована – глазное дно фактически пришлось собирать по частям.

Этого подонкам показалось мало и сегодня СБУ вручило подозрение моей жене, матери моих троих детей.

Это попытка привязать мою жену подозрением, чтобы она не смогла организовывать людей на мою поддержку, и давление на меня".

Детали: Бывший боец ​​и политик показал фото женщины с травмой глаза и ссадинами на лице.

По словам Семенченко, глава СБУ "перешел все границы и показал, что ни у него, ни у его заказчиков из Офиса президента нет ни совести ни чести".

По его мнению, это "чисто русский ФСБшный стиль".

"Баканов, Ермак и Зеленский перешли все границы. И нравственные, и человеческие. Вы просчитались изверги. Вам не сломать ни меня, ни мою семью", – заявил Семенченко.

Наталья Музыка уточнила УП, что "официально вывод по падению "я за что то зацепилась", но трудно за что-то зацепиться на ежедневном маршруте".

Женщина говорит, что после падения потеряла сознание и не может утверждать точно, что ее толкнули. В то же время, она не верит в совпадение и говорит, что "обычно не падает со ступенек, тем более головой вниз".

По ее словам, угрожали свидетели по делу Семена Семенченко – "внештатные агенты СБУ" Надирадзе, Мелия и Доберман. Угрозы были неоднократно. По Роланду Мелия она даже написала заявление в полицию в июле.

Эти "свидетели" склоняют людей не ходить в суды и ищут тех, кто дал бы показания на Семенченко, среди его круга, утверждает Музыка.

Она подозревает СБУ, потому что от них постоянно идут угрозы ее посадить как главаря НВФ Семенченко – "и все угрозы реализуются: и по физической части, и по юридической".

По словам Музыки, начальник Киевского главка заявлял, что "мы перейдём любую черту"

Она также утверждает, что за ней и ее квартирой "постоянно следят сотрудники СБУ".

Также ей неоднократно предлагали "подумать о детях" и не помогать Семенченко. Особенно это усилилось после марша с детьми в поддержку Семена Семенченко к Офису президента и материала на УП

"Да, за мной была постоянная слежка. Да, я связываю это с СБУ и их незаконными методами давлениями на Семёна Семенченко. Совпадений не бывает", – заявила Наталья.

В СБУ назвали обвинения супругов манипуляцией.

Этому предшествовало: Служба безопасности Украины объявила супруге экс-нардепа Семена Семенченко – Наталье Музыке – подозрение в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" в 2015 году.

Предыстория:

Семен Семенченко – бывший комбат известного добровольческого батальона "Донбасс" – был активным героем новостей в начале войны на Востоке. В должности нардепа Семенченко был одним из постоянных ньюзмейкров в 2017 году, как один из руководителей блокады ОРДЛО, а затем – протестов под Верховной Радой, так называемого "МихоМайдана".

Весной 2021 года Семенченко стал подозреваемым в преступлениях (по делу о создании незаконной ЧВК и обстреле телеканала "112-Украина") В настоящее время бывший народный избранник и комбат находится под арестом без права залога.

По данным УП, Семенченко несколько лет сотрудничал с Главным управлением разведки.

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