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СБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко

Среда, 3 ноября 2021, 18:29
СБУ назвала манипуляциями обвинения Семенченко
Вручение подозрения Наталье Музыке, фото СБУ

Служба безопасности Украины называет манипуляциями заявления Семена Семенченко и его супруги Натальи Музыки относительно возможного нападения на нее со стороны представителей СБУ.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ

Дословно: "В настоящее время мы наблюдаем попытки исказить информацию о действиях правоохранителей во время вручения подозрения супруге Семена Семенченко за хищение средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс".

В частности, в социальных сетях было опубликовано фото данного человека с наличием травм лица, а сам Семенченко намекал на причастность СБУ к их появлению.

Такие заявления не что иное, как очередная попытка информационной манипуляции, и никак не соответствуют действительности".

Детали: Учитывая общественный резонанс, пресс-служба СБУ с разрешения следователей обнародовала фотографии с вручения подозрения Наталье Музыке 3 ноября.

 

"На нем четко видно, что женщина находится в хорошем физическом состоянии, без признаков повреждений. Потому призываем СМИ и общественность не реагировать на манипуляции и провокации, а проверять факты", – заявили в СБУ.

 

Этому предшествовало: Служба безопасности Украины объявила супруге экс-нардепа Семена Семенченко – Наталье Музыке – подозрение в хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" в 2015 году.

Семен Семенченко заявил, что перед вручением подозрения его жене поступали угрозы, женщина была травмирована – и он не исключает, что к этому причастна Служба безопасности Украины, которая шантажировала его возможностью нападения на семью.

Супруги заявляют о слежке и угрозах СБУ, странном "падении" Натальи 2 недели назад, а также обвиняют Ивана Баканова в выполнении "заказа" из Офиса президента по Семенченко.

Музыка говорит, что после падения потеряла сознание и не может утверждать точно, что ее толкнули. В то же время, она не верит в совпадение и говорит, что "обычно не падает со ступенек, тем более головой вниз".

Предыстория:

  • Семен Семенченко – бывший комбат известного добровольческого батальона "Донбасс" – был активным героем новостей в начале войны на Востоке. В должности нардепа Семенченко был одним из постоянных ньюзмейкров в 2017 году, как один из руководителей блокады ОРДЛО, а затем – протестов под Верховной Радой, так называемого "МихоМайдана".
  • Весной 2021 года Семенченко стал подозреваемым в преступлениях (по делу о создании незаконной ЧВК и обстреле телеканала "112-Украина") В настоящее время бывший народный избранник и комбат находится под арестом без права залога.
  • По данным УП, Семенченко несколько лет сотрудничал с Главным управлением разведки.

Знать больше: "Мне обещали, что "беспредела" не будет. Обманули". Семенченко из изолятора СБУ о "деле ЧВК"

Между партизанами и спецслужбами. Как связаны между собой "дело Семенченко", белорусские революционеры и украинская разведка

Украинская правда

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Темы: СБУСеменченко
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