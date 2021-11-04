Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer

Четверг, 4 ноября 2021, 03:48
фото: Getty Images

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что Турция начнет вводить бустеры людям, получившим две вакцины против коронавируса Pfizer Inc/BioNTech.

Источник: Reuters

Детали: Турция уже ввела третью дозу более 11,2 миллионам человек, которые получили две дозы вакцины, разработанной китайской компанией Sinovac, чья эффективность, по мнению чиновников, снижается быстрее.

Коджа заявил, что в четверг начнется кампания дополнительной вакцинации Pfizer/BioNTech для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, медицинских работников и работников сфер "с высоким риском".

Министр отметил, что 59% населения получили две дозы вакцины и добавил: "Этот показатель должен превысить 70%, чтобы достичь коллективного иммунитета".

Напомним:

  • С середины сентября в Турции ежедневное количество инфицированных колеблется около 30 тысяч, в то время как ежедневное количество погибших, достигшее пика 290 в сентябре, остается выше 200.
  • Правительство объясняет высокое количество инфекций и смертей низким уровнем вакцинации.
  • Согласно данным Министерства здравоохранения, в среду Турция зарегистрировала 29 764 новых случая и 246 смертей.

Темы: Турциявакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ

В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин

Под Одессой напали на депутата из Херсонщины, он в тяжелом состоянии

Умер нардеп многих созывов Ефим Звягильский

В МИД РФ подтвердили, что директор ЦРУ в Москве говорил об Украине

Минздрав думает ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты

Все новости...
Турция
Болгария направила 350 военных на охрану границы с Турцией
В самолете "Стамбул-Гамбург" умер мужчина с ковид, смерть заметили только после посадки
Турецкие беспилотники "Байрактар" планируют "с нуля" производить в Украине – посол
Последние новости
17:02
США призывает Берлин использовать "Северный поток-2" для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ
16:52
картаПогода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди
16:31
Начался импорт электроэнергии из Беларуси
16:26
Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ
15:39
В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин
15:15
В России очередной антирекорд случаев коронавируса
14:57
Германия: неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда
14:48
Ахметов вскоре может купить Идея банк – СМИ
14:34
Под Одессой напали на депутата из Херсонщины, он в тяжелом состоянии
14:02
Киевлянину светит до 7 лет за изготовление фальшивых Covid-тестов
Все новости...