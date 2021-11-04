Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что Турция начнет вводить бустеры людям, получившим две вакцины против коронавируса Pfizer Inc/BioNTech.

Источник: Reuters

Детали: Турция уже ввела третью дозу более 11,2 миллионам человек, которые получили две дозы вакцины, разработанной китайской компанией Sinovac, чья эффективность, по мнению чиновников, снижается быстрее.

Коджа заявил, что в четверг начнется кампания дополнительной вакцинации Pfizer/BioNTech для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, медицинских работников и работников сфер "с высоким риском".

Министр отметил, что 59% населения получили две дозы вакцины и добавил: "Этот показатель должен превысить 70%, чтобы достичь коллективного иммунитета".

Напомним: