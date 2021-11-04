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Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer

Четверг, 4 ноября 2021, 02:48
Турция вводит бустерную вакцинацию Pfizer
фото: Getty Images

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что Турция начнет вводить бустеры людям, получившим две вакцины против коронавируса Pfizer Inc/BioNTech.

Источник: Reuters

Детали: Турция уже ввела третью дозу более 11,2 миллионам человек, которые получили две дозы вакцины, разработанной китайской компанией Sinovac, чья эффективность, по мнению чиновников, снижается быстрее.

Коджа заявил, что в четверг начнется кампания дополнительной вакцинации Pfizer/BioNTech для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, медицинских работников и работников сфер "с высоким риском".

Министр отметил, что 59% населения получили две дозы вакцины и добавил: "Этот показатель должен превысить 70%, чтобы достичь коллективного иммунитета".

Напомним:

  • С середины сентября в Турции ежедневное количество инфицированных колеблется около 30 тысяч, в то время как ежедневное количество погибших, достигшее пика 290 в сентябре, остается выше 200.
  • Правительство объясняет высокое количество инфекций и смертей низким уровнем вакцинации.
  • Согласно данным Министерства здравоохранения, в среду Турция зарегистрировала 29 764 новых случая и 246 смертей.

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Темы: Турциявакцинация
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