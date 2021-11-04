Лерос заслуживает отстранения от пяти заседаний – Корниенко
Вице-спикер парламента Александр Корниенко уверен, что регламентный комитет должен отстранить нардепа Гео Лероса от 5 заседаний Рады из-за непристойного жеста в адрес президента Владимира Зеленского.
Источник: Корниенко в комментарии журналистам
Прямая речь Корниенко: "У нас свобода слова, мнения, у нас нет ответственности за политические заявления. Но у нас есть в регламенте четко определенная ответственность за оскорбления словами, жестами. И мы понимаем, что точно будет обращение в регламентный комитет.
Я думаю, что регламентный комитет оперативно его рассмотрит и предложит Раде те или иные дисциплинарные меры.
Они у нас, к сожалению, ограничены, мы не можем избавлять заработной платы или забирать мандат… Но мы можем отстранить от пяти заседаний. Я думаю, в этом случае, Гео этого заслуживает".
Детали: По его словам, этот вопрос нужно закрывать на уровне комитета.
Корниенко объяснил, что глава Рады может выключать микрофон, если звучат прямые оскорбления или угрозы.
Также вице-спикер заявил, что Лерос был первым, кто "протоптал дорожку политического предательства", а за ним последовали его преемники.
Предыстория: Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест Зеленскому. "Слуги" сразу обратились в регламентный комитет.
Напомним:
- Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
- В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака– проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
- Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.
- 1 сентября 2020 года "Слуга народа" решила исключить Лероса из фракции.