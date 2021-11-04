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Лерос заслуживает отстранения от пяти заседаний – Корниенко

Четверг, 4 ноября 2021, 12:54
фото: пресс-служба "Слуги народа"

Вице-спикер парламента Александр Корниенко уверен, что регламентный комитет должен отстранить нардепа Гео Лероса от 5 заседаний Рады из-за непристойного жеста в адрес президента Владимира Зеленского.

Источник: Корниенко в комментарии журналистам

Прямая речь Корниенко: "У нас свобода слова, мнения, у нас нет ответственности за политические заявления. Но у нас есть в регламенте четко определенная ответственность за оскорбления словами, жестами. И мы понимаем, что точно будет обращение в регламентный комитет.

Я думаю, что регламентный комитет оперативно его рассмотрит и предложит Раде те или иные дисциплинарные меры.

Они у нас, к сожалению, ограничены, мы не можем избавлять заработной платы или забирать мандат… Но мы можем отстранить от пяти заседаний. Я думаю, в этом случае, Гео этого заслуживает".

Детали: По его словам, этот вопрос нужно закрывать на уровне комитета.

Корниенко объяснил, что глава Рады может выключать микрофон, если звучат прямые оскорбления или угрозы.

Также вице-спикер заявил, что Лерос был первым, кто "протоптал дорожку политического предательства", а за ним последовали его преемники.

Предыстория: Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест Зеленскому. "Слуги" сразу обратились в регламентный комитет.

Напомним:

  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака– проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.
  • 1 сентября 2020 года "Слуга народа" решила исключить Лероса из фракции.

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадаАлександр Корниенко Гео Лерос Зеленскийкомитеты
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