Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лерос заслуживает отстранения от пяти заседаний – Корниенко

Четверг, 4 ноября 2021, 11:54
Лерос заслуживает отстранения от пяти заседаний – Корниенко
фото: пресс-служба "Слуги народа"

Вице-спикер парламента Александр Корниенко уверен, что регламентный комитет должен отстранить нардепа Гео Лероса от 5 заседаний Рады из-за непристойного жеста в адрес президента Владимира Зеленского.

Источник: Корниенко в комментарии журналистам

Прямая речь Корниенко: "У нас свобода слова, мнения, у нас нет ответственности за политические заявления. Но у нас есть в регламенте четко определенная ответственность за оскорбления словами, жестами. И мы понимаем, что точно будет обращение в регламентный комитет.

Я думаю, что регламентный комитет оперативно его рассмотрит и предложит Раде те или иные дисциплинарные меры.

Они у нас, к сожалению, ограничены, мы не можем избавлять заработной платы или забирать мандат… Но мы можем отстранить от пяти заседаний. Я думаю, в этом случае, Гео этого заслуживает".

Детали: По его словам, этот вопрос нужно закрывать на уровне комитета.

Корниенко объяснил, что глава Рады может выключать микрофон, если звучат прямые оскорбления или угрозы.

Также вице-спикер заявил, что Лерос был первым, кто "протоптал дорожку политического предательства", а за ним последовали его преемники.

Предыстория: Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест Зеленскому. "Слуги" сразу обратились в регламентный комитет.

Напомним:

  • Лерос ранее был советником Владимира Зеленского, однако теперь критикует Офис президента. 28 августа его автомобиль сожгли.
  • В марте Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака – Дениса Ермака– проводит переговоры о трудоустройстве лиц на должности в органах власти. Это разоблачение не привело к увольнению Андрея Ермака.
  • Зеленский заявлял, что брат главы его офиса не брал денег за назначение людей на государственные должности, а Лероса называл аферистом.
  • 1 сентября 2020 года "Слуга народа" решила исключить Лероса из фракции.

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаАлександр Корниенко Гео Лерос Зеленскийкомитеты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
Все новости...
Реклама: