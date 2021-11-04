Лерос заслуживает отстранения от пяти заседаний – Корниенко

Вице-спикер парламента Александр Корниенко уверен, что регламентный комитет должен отстранить нардепа Гео Лероса от 5 заседаний Рады из-за непристойного жеста в адрес президента Владимира Зеленского.

Источник: Корниенко в комментарии журналистам

Прямая речь Корниенко: "У нас свобода слова, мнения, у нас нет ответственности за политические заявления. Но у нас есть в регламенте четко определенная ответственность за оскорбления словами, жестами. И мы понимаем, что точно будет обращение в регламентный комитет.

Я думаю, что регламентный комитет оперативно его рассмотрит и предложит Раде те или иные дисциплинарные меры.

Они у нас, к сожалению, ограничены, мы не можем избавлять заработной платы или забирать мандат… Но мы можем отстранить от пяти заседаний. Я думаю, в этом случае, Гео этого заслуживает".

Детали: По его словам, этот вопрос нужно закрывать на уровне комитета.

Корниенко объяснил, что глава Рады может выключать микрофон, если звучат прямые оскорбления или угрозы.

Также вице-спикер заявил, что Лерос был первым, кто "протоптал дорожку политического предательства", а за ним последовали его преемники.

Предыстория: Лерос во время выступления в парламенте показал непристойный жест Зеленскому. "Слуги" сразу обратились в регламентный комитет.

Напомним: