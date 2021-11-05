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Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ

Пятница, 5 ноября 2021, 20:22
Зеленский ввел новых министров в СНБО и нашел замену Резникову в ТКГ
Фото: СНБО

Президент Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, а также сделал Андрея Костина временным исполняющим обязанности первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Источник: сообщение об указах на сайте президента

Детали: Одним из указов Зеленский ввел в состав СНБО людей, ставших на этой неделе министрами: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина, первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлию Свириденко, министра обороны Алексея Резникова.

В то же время из состава СНБО выводятся Алексей Любченко, Андрей Таран, Олег Урусский.

Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в ТКГ на Андрея Костина, который является членом делегации, представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

До этого первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ был Резников.

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Темы: ТКГСНБОЗеленский
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