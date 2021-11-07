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США приказали своим сотрудникам покинуть Эфиопию

Воскресенье, 7 ноября 2021, 03:32
Spencer Platt/Getty Images

США приказали своим правительственным сотрудникам в Эфиопии, не связанным с чрезвычайными ситуациями, покинуть страну.

Источник: посольство США в Аддис-Абебе, Reuters

Детали: В США заявили, что в Эфиопии инциденты гражданских беспорядков и этнического насилия происходят без предупреждения, а ситуация может обостриться и вызвать перебои в цепочке поставок, отключение связи и сбои в поездках.

Дания и Италия также попросили своих граждан в Эфиопии покинуть страну, пока были доступны коммерческие рейсы.

Предыстория: 3 ноября Эфиопия объявила чрезвычайное положение – после того, как повстанцы из Тыграя заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.

Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов мобилизоваться для борьбы с силами Тыграя.

Темы: СШААфрика
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