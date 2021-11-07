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Почти 8 млн украинцев полностью иммунизированы против ковид – Минздрав

Воскресенье, 7 ноября 2021, 08:05
Почти 8 млн украинцев полностью иммунизированы против ковид – Минздрав
Центр вакцинации, Фото УП

В течение 6 ноября в стране сделали еще 131,4 тысячи ковид-прививок, таким образом полностью иммунизированы и получили две дозы уже 7 904 573 украинца.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Ведомство отчиталось, что количество вакцинированных от Covid человек в сутки составило 131 406 человек.

Из них получили первую дозу 85 340 граждан, получили уже вторую (полностью иммунизированы) – 46 066 человек.

В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе – невакцинированные (не имели ни одной дозы антиковидной вакцины).

Дословно: "С начала кампании по вакцинации привит 11 354 681 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 904 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 19 259 252 прививки".

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияМинздрав
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